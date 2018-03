Mantienen obras de Línea 3 avance similar al de diciembre

Ante constructores, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, mencionó que el avance de obras en la Línea 3 del Tren Ligero se ubica en 92%, porcentaje similar al que anunció el pasado 19 de diciembre en una visita de supervisión de los trabajos.

"El tren que se construye aquí en Guadalajara con una inversión superior a los 24 mil 400 millones de pesos, conectará los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, cuenta ya con un avance de 92% e iniciarán las pruebas preoperativas en el primer semestre del año", indicó el funcionario federal, en la inauguración del 29 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción "México Competitivo: Infraestructura Sostenible 2030".

Hace tres meses, además de informar el avance de 92% de las obras de la Línea 3, Ruiz Esparza dijo: "En abril se va a poner en operación, la fecha de inauguración será un tema que acordarán el señor gobernador (Aristóteles Sandoval Díaz) y el señor Presidente de la República (Enrique Peña Nieto), con su servidor también, pero tendremos esa fecha próximamente".

En otro tema, en entrevista el funcionario federal reiteró que siguen a la espera del fallo judicial en el asunto de los terrenos donde se construyó el Aeropuerto de Guadalajara.

"Estamos esperando a que se pronuncie el poder judicial para que diga si lo que se pagó ya es definitivo o no. Estamos en espera de eso, una vez que lo decida tendremos que actuar en consecuencia, si hay que pagar algo lo pagaremos, si no, ya no se pagará nada".

Confió en que los ejidatarios tengan disposición de negociar legalmente, porque si demandan que se les paguen cantidades que no respalda la ley no se les podrán entregar, "pagar lo legal, no podemos pagar nada más".

Recordó que durante la administración de Felipe Calderón se pagaron finiquitos y dijeron que ya estaba cubierto todo, sin embargo, ahora demandan más.

También mencionó que continúan las negociaciones con ejidatarios sobre la adquisición de terrenos para la edificación de la segunda pista de la central aérea tapatía, infraestructura que es importante para no afectar la captación de viajeros.

LS