"No nos cuidan" era la consigna de esta mañana que gritaron decenas de mujeres del Partido Acción Nacional (PAN) enfrente de Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, en el Centro Histórico de Guadalajara, donde se llevó a cabo manifestación por el feminicidio de Luz Raquel Padilla.

En dicho punto se reunieron alrededor de 30 mujeres, que colocaron un altar en memoria de Luz y exigieron justicia. Tal es el caso de Laura Esquivel, secretaría nacional de Participación Política de la Mujer en el PAN, quien informó que el próximo martes presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la autoridad que sea responsable por la omisión de este delito.

“Por eso venimos a poner una ofrenda para que ellos (autoridades), no lo sigan viendo como números, para ellos puede ser un número más, para nosotras no, Luz Raquel es nuestra hermana y la hermana de Bruno, esto no quedará solamente en la ofrenda, el martes en la Ciudad de México vamos a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República con quien resulte responsable de esta grave omisión, porque estamos hartas de vivir con miedo”, dijo.

Por su parte, Diana González, presidenta del PAN en Jalisco, dijo que el hacer presencia en Palacio de Gobierno y manifestarse no es politizar el asesinato de Luz, pues como mujeres alzan la voz.

“Vamos a Ciudad de México porque no estamos confiando en las autoridades (estatales y municipales), esto no se trata de politizar, todas somos mujeres las que estamos aquí, y queremos que nos protejan, esto no solamente pasa en Jalisco, pasa en toda la República Mexicana. Hemos sido omisas para exigir que las autoridades nos protejan”, añadió.

Paulina Rubio, diputada federal por Acción Nacional, señaló que desde su bancada busca realizar una iniciativa de reforma en la Ley General de Víctimas, como en el caso de Luz, para apoyar a su hijo Bruno de 11 años con trastorno de espectro autista (TEA)

“Estoy analizando una reforma a la Ley General de Víctimas, consideró que en este caso por ejemplo el hijo de Luz Raquel tiene que ser tratado como víctima y, por tanto, sería acreedor a reparación por parte del Estado, estamos viendo como hacer una reforma”, dijo.

Luz Raquel Padilla Gutiérrez el sábado 16 de julio fue rociada con alcohol y quemada por varias personas en un parque de la colonia Arcos de Zapopan. Resultó con 90% de quemaduras en su piel.

El martes 19 del mismo mes falleció en el Antiguo Hospital Civil.

