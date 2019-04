Lugareños presumen que quieren fraccionar la zona afectada por el incendio

En una tortillería en la zona de Santa Anita, un grupo de personas discutían sobre las razones del incendio ocurrido el viernes en Los Asadores, pues la cercanía con la zona residencial de El Cielo les parecía sospechosa.

"Es tan fácil meterte, te puedes meter en cuatrimoto, en bici, caminando, aventarle un cerillo a La Primavera y echarte a correr"

"Qué casualidad que haya un incendio en zona residencial, haya otro incendio en la zona de Mariano Otero, si nos damos cuenta, la Zona Metropolitana de Guadalajara es muy grande y aquí es donde siempre pasan las quemazones y a los dos, tres años, ya empiezan a fraccionar, qué casualidad", presumió Javier Martínez.

La señora que lo atendía se mostró incrédula ante sus comentarios. Pero su presunción de que el incendio fue provocado fue con base dinámicas similares que, dijo, dieron lugar a fraccionamientos de alta plusvalía.

"Es una situación igual a la que se vivió hace algunos años en el fraccionamiento El Cielo, ¿qué pasó? Se hizo una quemazón grandísima, salió en las noticias, empezaron a fraccionar y a vender los terrenos. El que no quiere ver se tapa los ojos".

Como elemento de prueba, el vecino comparó la situación de La Primavera con otras zonas de la metrópoli donde no existen intereses de fraccionadores voraces. En condiciones de estiaje igual o peores, las noticias de incendios en otros lados son mínimas.

"Eso sólo le importa a los dueños de los predios, no les interesa si se quema la fauna, si afectan a los vecinos, les vale mientras les llenen los bolsillos"

"Por qué no pasan estos incendios en los cerros que están yendo a Tlajomulco, donde no hay nada, no hay bosque, no hay ni madres, está solo y está bien seco y no se prende, dices, '¡ah, caray!' Dicen que aquí hay mucha hojarasca, ¿y de aquel lado no hay? ¡Claro! Los incendios se pueden hacer donde sea pero siempre ocurren donde va a haber algún beneficio".

En su opinión, lo que sigue es esperar algún tiempo para que el asunto se olvide para posteriormente comenzar a con los cambios de usos de suelo, fraccionar y vender los terrenos a precios altos. "Eso sólo le importa a los dueños de los predios, no les interesa si se quema la fauna, si afectan a los vecinos, a la Zona Metropolitana, les vale, mientras les llenen los bolsillos".

Antes, la mujer había lamentado lo que pudo haber ocurrido a la fauna en el lugar, de la que por cierto no se había registrado el rescate de ningún ejemplar silvestre, según informaron autoridades de Tlajomulco por la mañana.

"Esto es dejarlo un rato, empiezan a reforestar según eso y luego dicen, 'esta zona ya está limpia, aquí sí se puede fraccionar, esto es poco a poco, no es de golpe. Igual a 'El Cielo II' o 'Santa Anita Hills', alguna cosa así, ya sabes", vaticinó Javier.

La tarea de vigilancia del bosque para evitar que estas circunstancias ocurran es muy difícil, tal vez imposible por la dimensión del bosque y las maneras en las que se pueden meter las personas con la intención de causar algún daño.

JM