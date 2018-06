“Los partidos han fallado en materia de seguridad y eso se debe corregir”

Con la experiencia de haber sido seis veces diputada local y, en una ocasión, legisladora federal, la candidata priista al Senado, Rocío Corona Nakamura, aseguró que la contienda electoral por los escaños en la Cámara Alta será muy cerrada, aunque en su opinión la trayectoria de los aspirantes será “decisiva”. La aspirante afirmó que quiere ser la voz de las mujeres y llevar como bandera la discusión de reformas para mejorar las condiciones de inseguridad en el país.

—¿Cuál será su agenda de llegar al Senado?

—Los ejes fundamentales para que regrese la seguridad pública. El primero es la coordinación de los tres niveles de Gobierno, para que no haya dimes y diretes cuando no coinciden de un mismo partido. Otro eje es la profesionalización: policías mejor pagados y más preparados, que quienes estén al frente de los mandos tengan un perfil alejado de los vaivenes políticos. Que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción participe en el nombramiento del fiscal. En el tema legislativo tenemos que revisar qué está pasando con el nuevo sistema penal.

—Entonces, ¿la agenda de seguridad es prioridad?

—La gente está harta de tanta inseguridad. El miedo en las calles es nuestra principal preocupación y desde el Senado lucharemos para que regrese la tranquilidad. En el tema de seguridad pública hemos fracasado todos: rojos, azules, naranjas, verdes… todos los colores partidistas. El tema es un reto para nosotros.

—En un debate planteó la posibilidad de que las personas tengan un arma en casa para defenderse, ¿puede detallar cómo va o si se trata de hacer más flexibles los requisitos para tener un arma?

—La propuesta es sobre lo que ya está contemplado en el Artículo 10 de la Constitución: que todo ciudadano pueda tener un arma bajo su posesión. Se pone a debate de que continúe o se reforme ese Artículo. Obviamente tendría que participar la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar un registro de quienes tengan un arma. Únicamente sería para la protección del hogar; no para traerla en la calle.

—¿Cómo ve el escenario para el PRI y para su candidatura?

—Jalisco se encuentra en un empate técnico entre cuatro. Va a ser una elección atípica; nada está escrito. Para mí es la madre de todas mis batallas electorales. No veo definida la balanza hacia un candidato en lo particular; la gran diferencia es los padrinos que hay detrás de cada uno. No podemos decir que “este arroz ya se coció”.

Principales iniciativas:

Seguridad pública, corrupción e impunidad. Algo que importante en lo personal es el tema de las mujeres; tengo que procurar ser su voz en el escaño en la Cámara Alta. Temas de salud y educación.

—¿A favor o en contra del aborto?

—Tiene que abrirse un debate público y que la ciudadanía decida qué es lo que se tiene que dar. Yo estoy a favor de la vida.

—¿Mariguana para uso lúdico?

—Estoy a favor únicamente para uso medicinal.

—¿Ley de Seguridad Interior?

—Se tiene que revisar, y si se estuvieran vulnerando los derechos humanos ahí no estaría de acuerdo.

—¿Reducción de diputados y senadores?

—En Jalisco quitamos un diputado local y regidores de representación proporcional; estamos proponiendo llevar el ejercicio a nivel federal. De los plurinominales, que se reduzcan 100 y dejar 400 diputados. En el Senado no tienen razón jurídica de ser los senadores de lista y vamos a proponer suprimir esos 32 escaños. Esperemos pueda darse en el primer periodo de sesiones.

—¿Y el aumento al salario mínimo?

—Comparto la preocupación de Coparmex. Ellos proponen que sean 98 pesos.

PERFIL

Rocío Corona Nakamura. PRI. 54 años

• Tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la UdeG.

• Ha sido diputada local en seis ocasiones, en las legislaturas LI, LIII, LV, LVII, LIX y LXI.

• Diputada federal en la legislatura LXII.

• Regidora en Guadalajara en dos ocasiones (1995-1997) (2007-2009).