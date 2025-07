La tormenta de anoche en la Zona Metropolitana de Guadalajara no solo dejó inundaciones, autos varados y rescates, sino que, una vez más, cobró la vida de un ser humano.

Se trató de una bebé de entre 4 a 5 meses de nacida, quien se hallaba, en compañía de su mamá, en una vivienda ubicada a un costado del arroyo que corre en los límites de Lomas de Tabachines y La Martinica, en Zapopan.

La crecida del agua ocasionó que el muro de la vivienda se reblandeciera y se viniera abajo, pero también que esta se inundara y la bebé falleciera ahogada, según la información preliminar.

Las autoridades municipales y del SAMU Jalisco confirmaron que se le dio reanimación cardiopulmonar por cerca de una hora sin tener resultados favorables , declarando el fallecimiento de la infante. Otra menor, también de meses, fue trasladada en estado crítico de salud al "Hospitalito" de Zapopan.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), con el fallecimiento de esta bebé suman ya, al menos, nueve víctimas asociadas con el actual temporal, de las cuales seis son directas y tres indirectas.

La pequeña de meses se convierte en la sexta víctima directa.

La primera víctima directa de esta temporada de lluvias fue un menor de 12 años edad, quien el pasado 11 de junio se encontraba en la Barranca de Colimilla, en Tonalá, el adolescente falleció debido al desprendimiento de una piedra asociada con el reblandecimiento de la tierra.

La segunda víctima directa fue una menor de tres años, quien perdió la vida el 13 de junio, luego de que le cayera encima un muro reblandecido de una fonda, en el poblado de San Juanito Escobedo, Zapopan.

La tercera y cuarta víctimas fueron un par de jóvenes quienes perdieron la vida el 28 de junio, tras ser arrastrados por la corriente del agua en los límites de Guadalajara y Tonalá, y cuyos cuerpos fueron hallados al interior del vaso regulador del Parque Luis Quintanar, en Guadalajara.

La quinta víctima directa, previo a la muerte de la bebé, fue un hombre quien caminaba con su motocicleta en calles de la comunidad de Usmajac, en Sayula, luego de que la crecida del agua lo arrastrara.

En cuanto a las víctimas indirectas, reconocidas por la Unidad Estatal, se encuentra una mujer de 60 años de edad, quien falleció luego de que el material de una marquesina, al exterior de un local de la zona de Obregón, en Guadalajara, le cayera encima, hecho registrado tras la fuerte lluvia ocurrida una noche previa, lo cual podría haber ocasionado el reblandecimiento de los materiales.

Tras la lluvia de la noche del 11 junio y madrugada del 12 de junio se registró entonces un percance vehicular en Lázaro Cárdenas y Carretera a Chapala, en Tlaquepaque, lo que ocasionó que una mujer perdiera la vida, convirtiéndose en la segunda víctima indirecta del temporal, sumando.

La tercera víctima indirecta fue un hombre, quien manejaba en las inmediaciones del Periférico Nuevo y la Carretera a Chapala, cuando fue arrastrado por la corriente hasta un canal de El Salto.

Se considera como indirecta debido a que, de forma preliminar, se dijo que el hombre no se hallaba en sus cinco sentidos al momento del hecho, por lo que no tuvo la capacidad de prever el riesgo ante la crecida del agua, pudiendo tomar una decisión para no seguir conduciendo.

De esta forma, son ya nueve víctimas relacionadas con las lluvias de este 2025 hasta el corte de este miércoles.

