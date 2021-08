Llenan papelerías por entrega tardía de listas de útiles escolares

Por haber recibido las listas de útiles escolares a menos de una semana de comenzar las clases presenciales, los padres de familia abarrotaron las papelerías del Centro y las filas no se hicieron esperar.

“Hace cuatro días que nos mandaron la lista y, aunque hay mucha fila, es porque adentro está ordenado y no dejan pasar a todos al mismo tiempo”

“No vine de última hora, sino que apenas me la dieron ayer”, expresó Alberto, quien asistió con su esposa a comprar útiles para sus siete hijos.

Cuadernos, colores, lápices, sacapuntas y borradores son los artículos principales que Carlos acudió a comprar para sus hijos: “hace cuatro días que nos mandaron la lista y, aunque hay mucha fila, es porque adentro está ordenado y no dejan pasar a todos al mismo tiempo”.

Aunque a Tania le dieron la lista de primaria antes de salir de vacaciones, decidió esperar a que le dieran también la del kínder para no dar dos vueltas, pero se la dieron este viernes.

“Hay mucha gente y fila. Estaba esperando a que cayera el dinero y ahorrando para las listas porque gasto unos dos mil 500. También para no dar tanta vuelta”, compartió.

Jorge agregó que aunque entregaron las listas tarde, cada año es lo mismo, al menos antes de que cerraran las escuelas por COVID-19.

Pero también hubo quienes esperaron porque pensaron que los niños no iban a regresar a clases presenciales por la tercera ola del virus, como Magdalena.

“Pensamos que no iban a ir los niños a la escuela y salieron con que sí, por eso lo dejé al último. Pero está más lleno que otros años antes de la pandemia”, dijo.

Tampoco Rosa y Alicia tenían la certeza de que los niños volverían a la escuela.

“No sabíamos. Estábamos entre sí y no y no queríamos gastar si no se iba a usar”, afirmó Rosa. “Normalmente venimos desde que nos dan la lista, pero estábamos esperando a que fuera seguro que sí volverían”, añadió Alicia.

JM