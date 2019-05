Llega ex militar a Policía tapatía para trabajo con Guardia Nacional

El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, dio a conocer que el general Luis Arias González, ex militar con más de 30 años de trayectoria, es el nuevo comisario de la Policía de Guadalajara. El edil tapatío explicó que el nombramiento no se debe a algún tipo de deficiencia de parte del ex comisario, Isaías Domínguez Ortiz, sino que responde a la necesidad de lograr una coordinación efectiva con la Guardia Nacional.

“Es necesario que hoy, ante la realidad que vive el país, ante los retos en la puesta en marcha de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, es necesario contar con perfiles profesionales que respondan a las nuevas circunstancias que están por venir”, dijo del Toro.

El Presidente, @DelToroIsmael, designó como Comisario General de nuestra corporación al Mtro. General Luis Arias González, quien tendrá la encomienda de dirigir los esfuerzos en materia de seguridad en el Municipio. pic.twitter.com/oQebn5YdY5 — Policía Guadalajara (@PoliciaGDL) 1 de mayo de 2019

En la trayectoria de Arias González destaca su cargo como director del sistema penitenciario en el Estado de México, posición que ocupó de noviembre de 2015 (tras ser nombrado por el entonces gobernador mexiquiense, Eruviel Ávila Villegas) a enero de 2018, cuando fue destituido de su cargo luego de que se dieran a conocer irregularidades en los penales de dicha entidad.

Destaca el caso del penal Neza-Bordo, en el cual los rehenes realizaron una protesta en noviembre de 2017 en que demandaban que sufrían extorsiones y maltratos. Unas semanas después de la protesta, se dieron a conocer una serie de videos donde se muestra que los presos eran sometidos a torturas dentro del penal.

Por su parte, el ex comisario Isaías Domínguez Ortiz pasará a realizar labores de inteligencia dentro de la Presidencia Municipal.

