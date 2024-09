Este lunes en las instalaciones del Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT), Gerardo Quirino Velázquez rindió protesta como alcalde de este municipio, el cual inicia el periodo 2024-2027 con una nueva imagen. En su primer mensaje como alcalde, Quirino Velázquez presentó la ideología de esta nueva etapa que gobierno que inicia a partir de mañana martes, y la cual se enfocará en un gobierno "Siempre cerca".

"La gente espera líderes y gobernantes que estén presentes, que den la cara, que escuchen con atención y sean empáticos con lo que ellos sienten. A veces, lo único que pide la gente es un diálogo franco y directo, enfrentar los retos a ras de piso y agarrar al toro por los cuernos, aunque los ánimos estén alzados. 'Siempre cerca' es una nueva visión de gobierno, un gobierno de puertas abiertas, pero también un gobierno que vaya a tocar las puertas", señaló Gerardo Quirino.

Entre los puntos que abordará esta estrategia, dijo, es que en el municipio no solo habrá un "jueves ciudadano", sino que la atención se extenderá a toda la semana.

"'Siempre cerca' será la regla para atender los servicios públicos. Vamos a regresar a lo básico, porque la primera responsabilidad constitucional del municipio es hacer que los servicios funcionen y estén al alcance de todos. Vamos a darle una buena reforzada para tener los mejores servicios municipales, agua, recolección de basura, luminarias, calles en buen estado, espacios limpios, prevención, trabajando siempre para llevar las necesidades más cerca de casa", añadió el nuevo alcalde.

"Siempre cerca", añadió, es un llamado a la corresponsabilidad como un nuevo acuerdo entre los ciudadanos y el gobierno, entendiendo "que si la gente se acerca al gobierno, este debe responder y resolver, pero también que si el gobierno resuelve, la gente debe comprometerse a cuidar y defender al municipio"

"Esta es nuestra apuesta de ciudad para llevar a Tlajo a lo que sigue, porque aspiramos a ser un municipio mejor conectado, mejor integrado y más accesible. Mantener esta inercia positiva para que más tlajomulquenses puedan hacer su vida cerca de casa. Queremos que Tlajo y su gente estén más cerca de todo, y que todo esté más cerca de Tlajo", manifestó Quirino Velázquez.

El nuevo alcalde aprovechó para agradecer a las miles de personas que el pasado 2 de junio le dieron su confianza para llegar a presidir el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para el periodo 2024-2027. Destacó que fue en este municipio donde hace 15 años comenzaron los gobiernos naranja, "que con pasión sirven a sus ciudadanas y ciudadanos", a quienes aseguró, no les fallará como alcalde.

"Soy consciente de la enorme responsabilidad que asumo para cumplirle a mi querido Tlajo, no te voy a fallar, no le voy a fallar a la gente. Cumplirle a Tlajo me une y me ha unido a muchas personas que admiro y respeto y con quienes he compartido muchas luchas. Quiero decirte Chava Zamora, que tengas certeza que dejas a alguien que ama a este municipio, que asumo esta alta responsabilidad, y que voy a dar todo el corazón por él", expresó Quirino Velázquez.

En su mensaje también aprovechó para agradecer tanto a las figuras políticas que lo han acompañado en su carrera, como a las y los ciudadanos quienes hacen día a día a Tlajomulco. En su toma de protesta, destacó la resiliencia que ha alcanzado Tlajomulco en materia económica y laboral, convirtiéndose en uno de los municipios más importantes de la Entidad generando mejores condiciones de vida para el municipio.

Tomó un momento para hablar sobre los proyectos en puerta que seguirán impulsando a Tlajomulco, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y la llegada de la Línea 4 del Tren Ligero, que mejorarán desde sus trincheras la calidad de vida de las personas. "Queremos posicionar a Tlajomulco como la ciudad más competitiva del occidente de México, pero sobre todo esta es una nueva etapa para volver a nuestras bases, a las bases de nuestro movimiento, para reforzar nuestra vocación ciudadana, la de nuestros gobiernos. Lo más importante es hacer un gobierno en la calle", afirmó el nuevo alcalde.

Durante el evento, Salvador Zamora, alcalde saliente de Tlajomulco, agradeció a las y los ciudadanos que lo acompañaron en las dos gestiones que encabezó, y en las cuales se tuvieron grandes logros, como la prohibición de nuevas viviendas en zonas que no lo permitían o la llegada de un nuevo centro universitario, "entre muchos otros".

"Hoy entregamos un Tlajomulco mejor del que recibimos, un municipio que avanza al futuro con proyectos muy importantes y con los que están en puerta. Hoy entregamos un Tlajomulco que pasó del desarrollo, a la competitividad, que si bien Tlajomulco ya avanzaba, hoy corre a toda velocidad. Y hoy entregamos un municipio que consolida a Tlajomulco, acompañado de Zapopan, como el nuevo motor económico de Jalisco", finalizó Salvador Zamora, no sin antes desear todo el éxito a la gestión de Gerardo Quirino.

Pablo Lemus Navarro, gobernador electo de Jalisco, tomó la palabra para, en primer lugar, felicitar a Salvador Zamora por las dos administraciones que encabezó, que han llevado a Tlajomulco al desarrollo, y también aprovechó para desear éxito en las gestiones de Quirino Velázquez. Sin embargo, también se comprometió "a ser un buen gobernador para Tlajomulco de Zúñiga", enlistando los proyectos que impulsara en este municipio, como la intervención del antiguo Camino a Colima, con una inversión multianual, de mil 200 millones de pesos.

También dijo, con Quirino Velázquez procurarán recurso federal para ampliar la avenida López Mateos, del 40 a las Plazas Outlet, como lo propuso en campaña.

Se comprometió a generar los entornos adecuados para la operación de la Línea 4, además, de la ampliación, con la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tlajomulco, sin dejar de lado la ampliación de la entrada a municipio desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Lemus Navarro además de comprometió a trabajar en la segunda etapa de la Planta Potabilizadora número 5 que no solo beneficiará a Tlajomulco, sino también a El Salto y municipios aledaños.

Por su parte, el gobernador actual recordó un poco sobre el camino emprendido en este municipio como parte de su carrera política, y desde donde nació y se impulsó el movimiento político de Movimiento Ciudadano. El mandatario estatal también tomó la palabra para asegurar que hoy Quirino Velázquez tiene toda su confianza para gobernar este municipio, impulsándolo a hacer un gobierno para todas y para todos.

FS