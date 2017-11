Llaman a calandrieros al diálogo

Luego de que ayer un grupo de calandrieros informara que, tras aceptar la sustitución de calandrias de caballos por las eléctricas, han sufrido una serie de amenazas e intimidaciones de otros compañeros que están en contra del proyecto, la directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Guadalajara, Merilyn Gómez Pozos, llamó hoy al diálogo.

“Hablé con Rafael Mendez Barajas, líder de la oposición, de los calandrieros que están en contra, para llamarlo a una mesa de diálogo para pedirle de la manera más atenta que dejara trabajar a sus compañeros”.

Y le reiteró: “Tengamos un acercamiento y un diálogo, no en lo oscurito, no en lo privado, sino con todos los compañeros. Que yo pueda despejar las dudas como lo he hecho desde que empezó esta sustitución”.

Dijo que el Ayuntamiento no tolerará las acciones que afecten el trabajo de los calandrieros que se están sintiendo amedrentados: “Exhortamos a todas las partes a que se conduzcan con respeto. El Ayuntamiento no puede permitir que este tipo de actos que están por encima de la ley sigan pasando”.

Este próximo lunes, dijo, el presidente municipal Enrique Alfaro, citó a una reunión “para acordar las medidas que se tomarán en caso de que continúen los calandrieros sin permitir trabajar a sus compañeros”.

Para llegar a acuerdos, la funcionaria se fijó acordar con Rafael Méndez una fecha para realizar una reunión formal la semana que entra.

Principalmente, argumentó Merilyn Gómez Pozos, que los calandrieros están mal informados sobre las condiciones y las garantías que conlleva este cambio.

La funcionaria recordó que las primeras calandrias comenzarán a operar a finales de este año, mientras tanto podrán seguir operando a la par los vehículos con caballos.

Ayer, los calandrieros que denunciaron los amagos a las afueras del Palacio Municipal, señalaron que incluso temen por su integridad y mostraron la denuncia que interpusieron por estos hechos ante la Fiscalía.



Condiciones del comodato para calandrieros:

Tendrán comodato a 99 años del vehículo eléctrico que recibirán los propietarios de las 55 calandrias

En 20 años, en caso de que el patrocinador no renueve la concesión, los calandrieros podrán ser propietarios de la misma

Será un vehículo nuevo con cobertura amplia pagada con el ayuntamiento

Lugar de resguardo otorgado por el Ayuntamiento

Centros de carga del vehículo sin costo

Los calandrieros tendrán que responsabilizarse de: