Este martes 5 de agosto se dieron a conocer los resultados del examen de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Los resultados puedes consultarlos aquí: https://www.informador.mx/seccion/listas-udg/

Se trata de un momento importante para muchas y muchos, ya que representa un paso más hacia su futuro como profesionistas.

Sin embargo, existen algunos casos indeseados en los resultados de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG). En algunas carreras, la competencia es tan alta que, lamentablemente, no todas y todos los aspirantes logran obtener un lugar.

Por otro lado, este puede ser un momento decisivo y de gran presión, ya que elegir una carrera justo después del bachillerato puede llevar a tomar decisiones apresuradas o a no realizar trámites para otras opciones.

Si es tu caso, a continuación te compartimos algunas claves que te ayudaran a elegir la carrera ideal para ti.

Existen algunos casos indeseados en los resultados de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG). EL INFORMADOR/ ARCHIVO

¿Cómo saber cuál es la carrera correcta para mí?

De acuerdo con la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, existen algunas claves que pueden ayudarte a estar segura o seguro de la carrera que elegiste.

Conócete

Cabe resaltar que ser honesta u honesto contigo misma o mismo es un paso fundamental para lograrlo. Reflexiona sobre tus intereses, habilidades, valores y aptitudes.

Si te cuesta trabajo identificar ciertas cualidades que tienes podría ayudarte preguntar sobre ellas a personas de tu confianza como familiares, amigos etc.

Estudia tu entorno

Investiga tu marco social, económico, cultural y familiar para tomar una decisión realista, que se ajuste a tus objetivos.

Una opción es informarte sobre carreras que se concentren en los problemas de actualidad, que consideres relevantes y que quisieras ayudar a resolver.

Evalúa tus opciones

Un consejo es realizar una lista de todas las carreras que llamen tu atención, esto para, evaluar tus opciones con cuidado.

Planifica tu futuro

Para pensar en tu futuro es importante pensar en tus objetivos y necesidades, los pasos necesarios para progresar y los posibles obstáculos en tu camino.

Toma una decisión

El paso más importante, para ello un consejo clave es considerar las ventajas y desventajas de cada una de las carreras que están en tus opciones.

Si no apareciste en las listas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en este ciclo escolar 2025-B, no te preocupes, aún tienes tiempo. Si fuiste de aquellas o aquellos aspirantes que, además de esto, no estaban seguros o seguras de su decisión, estas claves pueden serte de utilidad para elegir la carrera que más te interesa.

Con información de la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS