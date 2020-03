Ligan a empleados de hotel tapatío con un enfermo por coronavirus

Tres personas en Guadalajara estuvieron en contacto directo con el paciente diagnosticado con coronavirus que se confirmó en Sinaloa. Son empleados de un hotel, informó el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.

“Tuvo contacto con tres personas: un recepcionista y dos camareros, los cuales están identificados. Están sanos por el momento; no tienen ningún síntoma y estamos dando seguimiento diario a ellos. Lo haremos durante 14 días”.

No reveló el nombre del hotel, sólo informó que se trata de una mujer y dos hombres de entre 25 y 44 años. Además, precisó que no han sido aislados y siguen con sus actividades normales porque no presentan síntomas, aunque aseguró que sí se monitorea su condición a diario.

Explicó que el enfermo con el que tuvieron contacto llegó a Guadalajara en un vuelo procedente de la Ciudad de México. “El 25 de febrero. Llegó a las 05:17 y se hospedó aquí. Tenía sintomatología leve, salió a cenar, se fue a dormir, al día siguiente desayunó en el hotel y tuvo una reunión de trabajo. Fue a una farmacia porque se sentía mal y salió a las seis de la tarde”.

La dependencia tampoco detalló cuáles fueron los lugares en donde estuvo ni informó sobre las personas con las que se reunió. También quedó en incógnita si se da seguimiento a la gente del restaurante o de la farmacia.

México suma cuatro casos de Covid-19

Funcionarios de Salud confirmaron otro caso de Covid-19 en el país, pero aseguraron que actualmente no hay una emergencia nacional por la enfermedad transmitida por un nuevo coronavirus.

La Secretaría de Salud indicó que uno de los casos involucra a un paciente en la Ciudad de México, que se sumó a otro en la capital mexicana y hay uno más en Sinaloa.

Ayer, Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, dijo que funcionarios federales de Salud habían confirmado un cuarto caso con registro en Torreón. Éste último es el de una mujer de 20 años que viajó a Europa, incluyendo Milán, en enero, y que regresó a México el pasado 25 de febrero.

“A los dos días inició con los síntomas y venía con otros dos jóvenes que estamos ahorita también buscando entre el Gobierno federal y el del Estado para poder hacer también la revisión necesaria”, detalló Riquelme.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que mientras en el país sólo se registren casos aislados no es necesario tomar “medidas extremas, como cancelar eventos masivos”.

Habilitan el 911

Las personas que hayan entrado en contacto con casos comprobados o que hayan viajado fuera del país y que presenten síntomas de esta enfermedad respiratoria pueden llamar al 911, donde se habilitó un par de líneas directas hacia el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Autoridades indican que existen dos fármacos que se utilizan para tratar otras enfermedades que han sido útiles para el coronavirus; ambos existen en el país. EFE

Preferible, lavado de manos que comprar cubrebocas: SSJ

Ante las compras de pánico, el desabasto, la especulación y la venta a sobreprecio de guantes y cubrebocas, entre otros artículos, después de que se reportó el primer caso de coronavirus en México, las autoridades de Salud en Jalisco (SSJ) pidieron a la población no adquirirlos.

“El uso de guantes y mascarillas no es apropiado en las personas sanas. Las personas sanas no tenemos por qué tener en este momento ni cubrebocas ni mascarillas. Éstos están reservados para los médicos o el personal en contacto con enfermos que ya son sospechosos o casos confirmados”, indicó el secretario de Salud, Fernando Petersen.

También lo deben utilizar las personas diagnosticadas o que padezcan alguna enfermedad respiratoria. En cambio, para la gente sana se recomendó el lavado frecuente de manos, pues es muy común que las personas se toquen constantemente la cara en los ojos, nariz o boca, y por ese medio se pueden contagiar si algún enfermo tocó un cierto objeto antes, como un pasamanos, dinero o picaporte.

Por ello, también es recomendable la desinfección constante de superficies que son manipuladas constantemente por la gente, como mostradores o los sujetadores del transporte público.

El funcionario recordó que antes que el coronavirus, existen varios tipos de influenza comunes en Jalisco que no deben confundirse, pues la población puede entrar en pánico y saturar los servicios hospitalarios cuando tengan síntomas de otra enfermedad.

Un caso sospechoso es aquel que cumple dos requisitos: que presenta síntomas después de viajar a uno de los países donde existe amplia propagación (como China o Italia) o que estuvo en contacto con un caso comprobado. Todos aquellos que no cumplan estos supuestos no son sospechosos de coronavirus.

Los casos sospechosos estarán en vigilancia epidemiológica durante 14 días, tiempo estimado en el que se desarrolla la enfermedad y, de ser así, se recomienda que haya resguardo domiciliario.

Fabricantes agotan inventarios

Primero fueron las farmacias y tiendas de autoservicio las que se quedaron sin cubrebocas y gel antibacterial ante la fuerte demanda por los primeros casos de coronavirus confirmados en México, ahora son los fabricantes los que reportaron que ya se agotaron sus inventarios de esos artículos.

Juan Porras, presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación, (Careintra), explicó que próximamente podrían agotarse los inventarios de guantes de plástico y material de curación como jeringas y gasas.

De acuerdo con el dirigente de la Careintra, en México hay producción nacional de estos materiales, pero no es suficiente por lo que se tiene que importar de países asiáticos 60% o 70% de la demanda.

Antes de esta emergencia se fabricaba 30% o 40% de lo que se consumía nacionalmente, entonces hay una dependencia importante de las importaciones, entonces las empresas están buscando incrementar su producción y su capacidad por lo menos para poder llevar esta contingencia.

Primera baja en EU

El gobernador de Washington declaró el Estado de emergencia después de la muerte de un hombre a causa del Covid-19, el primer deceso de su tipo reportado en la Unión Americana.

Estados Unidos veta ingreso por Covid-19

Estados Unidos (EU) prohibió la entrada de todas las personas que hayan visitado Irán en los últimos 14 días debido al brote de coronavirus. Dijo que también estudia restringir el acceso desde la frontera con México, donde ya se han confirmado cuatro casos. La Casa Blanca insistió en que no hay por qué caer en “pánico” sobre el avance del Covid-19 en la Unión Americana y que impuso restricciones de entrada a viajeros desde China.