A pesar de la puesta en marcha de las nuevas restricciones para el consumo de tabaco, mediante las cuales se ampliaron los espacios donde está prohibido fumar, como parques y espacios donde haya menores de edad, algunos tapatíos hacen caso omiso a las dictaminaciones y continúan fumando en sitios como la vía recreativa y el Parque Revolución.

Alejandro Rosas, joven que se encontraba fumando en una sombra del Parque Revolución, aseguró que las prohibiciones que se emitieron en días pasados son excesivas, pues si bien consideró que el alejar el humo del cigarro de los niños es benéfico, apuntó que mientras no se esté llevando a cabo la actividad en perjuicio directo, no debería de afectar el fumar en un espacio público.

“Por ejemplo aquí, estamos sentados lejos de los niños, no le llega el humo nadie más lejos de nosotros y esto también está prohibido, siento que excesivo porque no te dejan ninguna opción para fumar y lo que va a terminar pasando es que aumente la presencia de la gente en las calles y banquetas fumando”, apuntó.

Para Sofia y René, la prohibición de fumar en parques y jardines es innecesaria. La joven comentó que no sabía que no se podía fumar cigarrillo en espacios con presencia de menores, pero resaltó que el hecho de que ahora tampoco se puede fumar en negocios privados, hace que la gente tenga que salir a las calles.

“Yo pienso que un cigarro no es la gran cosa, la verdad nos sentamos a platicar un ratito, le dimos a la bicicleta un rato y es cómo un relax para nosotros, además no estamos fumando ahí con los niños, cada quien en su espacio”, refirió.

Jesús Gómez, quien fumaba en compañía de sus amigos sobre la avenida Federalismo en la vía recreativa, afirmó que un cigarrillo en el espacio público es menos dañino que estar en un sitio encerrado, agregó que si se fuma mientras “ruedas” es mejor porque el humo se dispersa con mayor rapidez.Desconoció que en sitios con concentración de menores edad estuviera prohibida la actividad, pero señaló que mientras que no afecte a nadie, la prohibición es excesiva y no ayudará a que la gente deje de fumar.

Para Alexis Ávila el fumarse un cigarrillo es una actividad cotidiana, que si bien reconoció es dañina para la salud, refirió que sólo mata a quien lo consume, por lo que se dijo despreocupado de encender un cigarro y fumar en las bancas del parque.

Manifestó que las nuevas restricciones son buenas para la salud, pero no piensan en quienes tienen un vicio desarrollado.

Por otro lado, la venta de cigarros sueltos en espacios públicos también continúa pese a que se aumentaron las multas a quienes sean sorprendidos en flagrancia. Al cuestionar a la señora María Suárez, comerciante afuera de la estación Juárez, respondió que los cigarrillos son uno de los productos a lo que más dinero “le saca”, en tanto a que su situación económica se complicó con la muerte de su esposo.

“Yo vendo solo dulces, chicles y cigarros, la verdad si nos dicen que ya no o nos empiezan a quitar yo no voy a saber qué hacer, porque no tengo otro ingreso de dinero y estoy sola, con los puros dulces no me va a alcanzar”, lamentó.

LA PROHIBICIÓN

El pasado 15 de enero entraron en vigor las nuevas disposiciones de la Ley para el Control del Tabaco, las cuales implican nuevas restricciones y sanciones para fumadores, además de establecimientos públicos, tabacaleras y distribuidores.