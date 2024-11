Lemus espera por reunión con Claudia Sheinbaum

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que seguirá esperando por la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Luego del anuncio de la presidenta en la que informa que se reunirá con el mandatario electo una vez que él rinda protesta al cargo como gobernador constitucional, Lemus insistió en que buscará poner por delante el diálogo con la mandataria.

“No es solamente un mensaje para mí, sino para todo el pueblo de Jalisco, sin embargo, en el momento en que ella esté en disposición de recibirme a mí como representante de las y los jaliscienses, yo estaré con la mejor actitud y vocación de llegar a acuerdos. Mi lógica será de coordinación y trabajo en conjunto y nunca de polarización y desprecio”.

Pablo Lemus aclaró que, si bien la presidenta no se pronunció por el proyecto de la línea 5 del Tren Ligero, no significa que se descarten recursos para sus proyectos principales de cara a 2025.

“Hay algo muy importante: no porque la reunión pudiera ser después de mi toma de posesión, quiere decir que los grandes proyectos de Jalisco no estén incluidos. Ella me pidió que entregara los grandes proyectos donde está contemplado la propia línea 5, las obras complementarias de la línea 4, el saneamiento del Río Santiago y la recuperación de carreteras fueron entregadas a sus equipos”.

El gobernador electo consideró que con la asignación o no de recursos federales se verá “el cariño que tiene el Gobierno Federal a Jalisco”. Al respecto, aseguró que tiene un plan B en caso de que no haya recursos federales para los proyectos del estado, por ejemplo, la línea 5 del Tren Ligero. Por otra parte, Lemus informó que acudirá a la presentación de la agenda del agua de la presidenta de México, esto a la espera de la estrategia de saneamiento del Río Santiago.

“Estar presente en Palacio Nacional durante un evento en el que ella presentará su estrategia del agua que será el lunes 22 de noviembre a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, estaré en la Ciudad de México”.

Confirmó que a finales de este mes, Sheinbaum vendrá a Jalisco, pero estará pendiente de si son dos puntos a visitar en todo el estado. Sobre la propuesta para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordine la estrategia de seguridad en el país, Lemus mencionó que ya está en contacto con el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

FS