Legisladores descartan intenten debilitar al CPS anticorrupción

Aunque diputados de todos los partidos se sumaron a la iniciativa de suprimir el sueldo de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (Seajal), presidentes de las bancadas parlamentarias en el Congreso del Estado negaron que la medida busque debilitar el sistema o ejercer presión al Comité.

Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, consideró positivo que el tema se revise, dijo que los sueldos deben ceñirse a criterios de austeridad. Comentó que el tema no está entre las prioridades de la agenda legislativa, pero tampoco descartado.

“Los integrantes del Comité son personas muy profesionales y yo creo que esto les debe parecer irrelevante”, sostuvo.

El panista Gustavo Macías Zambrano, negó que la propuesta sea un ataque al Seajal y advirtió que esperan que el debate del tema sirva para que el Comité mejore su desempeño. Aludió las inconformidades generadas con la evaluación que hizo el CPS en el proceso para designar al titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur).

“Necesitamos un combate más frontal al tema de la corrupción, hemos visto una especie de inactividad en el organismo y ese fue el motivo de la iniciativa”, expuso.

La presidenta de la bancada de Morena, Érika Pérez García, justificó su respaldo al proyecto de reforma e insistió en que sólo buscan garantizar la austeridad y autonomía del Comité.

“Creo que es sano revisar y valorar cómo podemos manejarnos que no sea un tema incongruente ganando 80 mil pesos y ellos son los que revisan los temas de corrupción del Ejecutivo. Se nos hace elevado lo que ganan”, argumentó.

Para saber

El diputado panista José de Jesús Hurtado Torres presentó una iniciativa de reforma para que los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) no reciban salario y el cargo sea honorífico. Expuso que el hecho de que esos funcionarios no perciban ingresos económicos los dotaría de mayor imparcialidad. La medida no sería retroactiva y en caso de aprobarse comenzará a aplicar a partir del integrante del CPS que se nombrará en octubre próximo.

