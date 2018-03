Laboratoria busca incluir a 50 mujeres en nueva convocatoria

Si bien la preparación ya comenzó para 30 mujeres en Laboratoria Guadalajara, en donde recibirán, durante seis meses, una formación que les permitirá iniciar una carrera en el sector tecnológico, Karla Rejas, líder de Formación en Guadalajara, explicó que prevén lanzar una nueva convocatoria a más tardar en junio, con la que esperan dar espacio a 50 mujeres más.

Destacó que cuentan con una tasa promedio de empleabilidad para sus egresadas de 77% que esperan que en Guadalajara llegue a 90 por ciento.

“Es muy importante ese factor de empoderamiento a la mujer que hace Laboratoria. Estamos tratando de cambiar esa realidad y convertir a este mundo en uno más igual y equitativo. Sobre todo porque en América Latina apenas 7% de las programadoras son mujeres ”.

Laboratoria Guadalajara abrió sus puertas el 8 de julio del 2017 dentro en el Centro de Software del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI) con el apoyo de AT&T México, iTexico, Flex, Hackers & Founders, Google, Omidyar Network y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el quinto centro además de los de Lima y Arequipa en Perú, Santiago en Chile y el de la Ciudad de México.

Claudia Trujillo, egresada de la Licenciatura en Nutrición, nunca pudo acceder a un trabajo de calidad y bien pagado. Esta mujer de 28 años laboró para una dependencia de Gobierno, pero lo dejó por el bajo salario que percibía. Buscó empleo en la iniciativa privada. Sin embargo, le ofrecieron un puesto como vendedora de ollas y de productos para bajar de peso.

"Me interesó mucho lo que vi en su página y la perspectiva que tienen de impulsar a las mujeres para estar en la tecnología. Además me agrada la programación, quisiera aprenderla y dedicarme a ello, consideré que podíamos hacer buen equipo".

A finales del año pasado, su madre le comentó de Laboratoria tras escuchar un comercial en una estación de radio local. Por lo que decidió investigar de qué se trataba.

“En ese momento yo estaba buscando algo que hacer con respecto a mi vida. Vi de qué se trataba y me llamó la atención. Mi esposo trabaja en sistemas y él me dijo que me animara, que me iba a gustar la programación”.

En el caso de Claudia Durán, de 37 años, la falta de un salario digno la motivó a buscar otras oportunidades. Antes de integrarse a Laboratoria, trabajó como bibliotecaria en el Colegio de Jalisco, donde percibía un salario tan bajo que nunca le permitió ahorrar para pagar su titulación de la Licenciatura en Bibliotecología.

Ella también se enteró de Laboratoria a través del radio y se puso a investigar para conocer más detalles.

"Además, me agrada la programación, quisiera aprenderla y dedicarme a ello, consideré que podíamos hacer buen equipo. Mi primer contacto con los sistemas fue en preparatoria. Cuando vi la propuesta de Laboratoria pensé que podía ser mi segunda oportunidad, que esta sea la buena y decidí entrar. Me gusta mucho la tecnología porque hay mucho que desarrollar".