Durante la madrugada de este viernes, el Congreso de Jalisco rechazó la minuta de la reforma judicial enviada por el Congreso de la Unión.

El rechazo a la reforma fue un mero trámite pues la minuta ya había sido avalada en 17 congresos estatales desde la mañana de este jueves, por lo que el Senado de la República dará trámite a las comunicaciones recibidas por los Legislativos estatales este viernes y declarará con validez la reforma.

En total, fueron 26 votos en contra de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, por su parte, Morena y aliados lograron 10 votos en favor de la reforma.

La bancada del PAN fue la primera en posicionarse en contra durante la discusión y su coordinadora, Claudia Murguía, acusó el quebrantamiento de la república y de los poderes del Estado.

“El inicio desastroso del quebrantamiento de la república, y el PAN no va a bajar los brazos. Claro que hace una diferencia y que generemos un dique de contención respecto a ese atropello. Quebranta la república, quebranta los poderes del Estado”.

Marcela Padilla, coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, manifestó que respaldaron la postura de MC en el Senado y la calificaron como un atentado a la democracia y amenaza a la división de poderes.

“Si lo que se pretendía es hacer una reforma al Poder Judicial no es con lo que se aprobó. Se necesitan hacer cambios, pero no con los planteamientos con lo que se aprobó. Esta reforma no garantiza que haya una mejora en la justicia”.

En pleno, la bancada de Morena encabezada por José María “Chema” Martínez se posicionó en favor del dictamen, con lo que el legislador llamó “la democratización del Poder Judicial”, afirmando que nunca más estará en manos de las élites y poderosos.

Trabajadores del Poder Judicial federal en Jalisco se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado, primero al mediodía y luego, durante la noche al inicio de la sesión del Legislativo.