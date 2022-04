La otra Debanhi: Quimberly fue asesinada en Jalisco

A los 18 años le arrebataron la vida a Quimberly Anay Aceves Franco.

En los últimos días, a México conmocionó el caso de Debanhi Escobar, una joven también de 18 años desaparecida en Nuevo León el 9 de abril y hallada muerta 13 días después en la cisterna de un motel, a unos metros de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, en Jalisco Quimberly Anay, tuvo el mismo final por salir a divertirse.

Fueron a una fiesta y no volvieron

Debanhi era hija única y estudiante de criminología. Salió ese sábado 9 de abril junto con dos amigas a una fiesta en Quinta Venecia, un lugar del municipio de Escobedo, Nueva León.

Aparentemente, la joven tuvo diferencias con sus acompañantes, quienes se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un "contacto de confianza", que trabaja con las plataformas de taxis ejecutivos, pero que en esa ocasión trabajó fuera de las mismas.

Después de aceptar el servicio, presuntamente también tuvo una discusión con el conductor que le mandaron sus amigas, por lo que en horas de la madrugada el sujeto la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, y le tomó con su celular una fotografía que mandó a sus dos conocidas.

13 días después fue hallada muerta en una cisterna de un motel. Aunque el caso sigue abierto por inconsistencias que sus padres han informado.

Quimberly Anay, como Debhani, salió de su domicilio ubicado en la colonia Jalisco el sábado 16 de abril, se iba a reunir con una amiga. Tenía una hermana y una mejor amiga que era como otra hermana más.

Lo último que se supo de ella es que saldría de fiesta con sus amigos, pero ya no hubo más información sobre su paradero.

Vestía un top negro, falda blanca, huaraches rojos y un collar dorado. Quimberly era una de las dos mujeres que fueron halladas la mañana del domingo 17 de abril en Tonalá.

Su cuerpo fue encontrado en el cruce de Circuito Prado de las Flores Oriente y Prado de las Palmas, en un camino de piedra de la colonia Residencial El Prado.

El hallazgo se dio a partir de un reporte al 911 en el que se informaba sobre una mujer inconsciente en el punto. Cuando las autoridades y paramédicos llegaron, se confirmó el fallecimiento de la víctima.

Piden justicia

Familiares y amigos de Quimberly Anay congregaron a una manifestación para pedir justicia por la joven y que se esclarezca el motivo de su muerte.

"Justicia porque no sabemos la razón por la cual la mataron, no había razón alguna, entonces nos duele haberla encontrado de esa manera no era una jovencita que anduviera en malos pasos, para mí es un feminicidio, lo que queremos es justicia para que las autoridades hagan algo al respecto. Contaba con tres balazos, uno en el cráneo, uno en la pelvis y otro en el abdomen", afirmó la tía de la joven, Blanca Topete.

Aunque el pasado viernes 22 de abril el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, aseguró que su dependencia no contaba con la denuncia sobre la desaparición de la joven, su familia señaló que desde el martes 19 de abril se había puesto la denuncia.

"Levantaron la denuncia el martes en la mañana cuando se dieron cuenta y les dijeron que se esperarán 72 horas para levantar la alerta Amber y fue el miércoles cuando les marcaron de la Semefo", detalló Topete.

