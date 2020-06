La ZMG, con mayor expansión de COVID-19 en los últimos 15 días

En el Estado los contagios de COVID-19 no solo han aumentado, sino que también se han expandido del 7 al 20 de junio.

Según informó Noé Rodríguez, director de Proyectos de Diseño Urbano y Consultoría de Estudio 3.14, las zonas o “clústeres” donde hace 15 días había contagios ahora es 20% más grande.

Esto se dio a conocer en la presentación del análisis “COVID-19 y ZMG”.

Además, el estudio muestra que el área oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara concentra más "clústeres" y colonias con contagios.

Pues mientras en el poniente hay 116 colonias (zonas Oblatos, Los Arrayanes, Tonalá Centro, Corona Tlaquepaque y Colón Polanco), en el oriente hay casi el doble: 206 (zonas La Tijera, Ciudad Granja/Galerías, Arcos de Zapopan Centro/Santa Margarita y Atemajac/Jardines Alcalde).

A sus alrededores, en el poniente hay 101 colonias en riesgo de contagios y en el oriente 139.

Sin embargo, Rodríguez señaló que el estudio no muestra una correlación entre la densidad y nivel socioeconómico con la cantidad de contagios.

Aunque también señaló que esto no refleja los casos domésticos: personas que no tienen acceso a servicios de salud y, por lo tanto, no han acudido a ningún hospital.

“La información puede deformarse si se contemplan los casos domésticos pues los lugares vulnerables pueden concentrar más casos por ser los que principalmente no tienen acceso a la salud”, indicó.

Mapa COVID (5). Especial/Estudio 3.14

Para realizar los mapas, se basaron en la página de coronavirus del Gobierno Estatal, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y los niveles socioeconómicos basados en estudios de la Asociación Mexicana de agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

Rodríguez invitó a otros especialistas en geografía, estadísticas y desarrollo urbano a integrarse al equipo para poder hacer un muestreo más grande, no solo de Jalisco, sino de todo el país.

También hizo un llamado a la población que se encuentra en estas zonas a mantener las medidas de prevención para contener los contagios y evitar más expansión.

NR