La UdeG logra cobertura al 100% en preparatoria

La consolidación de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara en los últimos 30 años ha impulsado diferentes iniciativas que buscan mejorar no sólo la calidad educativa de la institución, sino lograr que cada vez más jóvenes puedan acceder a ella al término de la educación básica.

A nivel nacional el índice de abandono escolar en Educación Media superior es de alrededor del 9%, brecha que puede llegar a ampliarse si no existen las condiciones para que las instituciones reciban y mantengan al alumnado que busca continuar sus estudios.

Ante ello, la Universidad de Guadalajara ha impulsado distintos esfuerzos bajo los cuales se ha logrado alcanzar una cobertura del 100% a nivel preparatoria, logrando admitir a cada uno de los aspirantes que buscan un espacio en la casa de estudios.

De esta forma, Jalisco se convirtió, en agosto de 2020, en el primer estado del país en garantizar la admisión total de aspirantes a preparatoria, haciendo valer el derecho constitucional a la educación.

Presentan la estrategia

“Llevamos diez años con el BGAI (Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias) con mucho éxito. Originalmente es una opción para gente que trabaja y es autofinanciable, pero que dejó sus estudios truncos o no los hizo en su momento; la alternativa se ofrece con un costo razonable; en esta ocasión, al habilitarla como otra posibilidad para los jóvenes les permitiría concluir sus estudios de bachillerato. Es de modalidad flexible, con sesiones presenciales y virtuales, y tiene una duración de dos años. Incluye siete áreas interdisciplinarias y 21 unidades de aprendizaje, además cuenta con un campus virtual”, dijo por su parte Barba Delgadillo durante la presentación de la estrategia.

Con estas cifras la UdeG se suma a la oferta de alrededor de seis mil 500 lugares disponibles en instituciones del Gobierno de Jalisco, para seguir apostando por la educación de los jóvenes con aspiraciones de continuar con sus estudios de preparatoria, y así impulsar oportunidades para que puedan estudiar una carrera.

Gracias a todos estos esfuerzos, hoy son casi 190 mil alumnos de nivel medio superior quienes toman clases en alguna de las dos mil 654 aulas de las prepas UdeG, de acuerdo con las cifras oficiales de la casa de estudios.

Uso eficiente de recursos

El logro fue concretado también gracias al uso eficiente de los recursos y el plan institucional de austeridad que impulsó la actual administración de la máxima casa de estudios, liderada por el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, y en el caso del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), por el director general César Antonio Barba Delgadillo.

De esta forma los jóvenes quienes quieran continuar sus estudios de prepa podrán obtener un lugar en alguna de los 175 planteles del SEMS, en sus 28 preparatorias metropolitanas, 46 regionales y 101 módulos (de los cuales 97 se ubican en las diferentes regiones del estado), sin dejar de lado que pueden acceder a la red educativa a través de la modalidad virtual, la cual es 100% gratuita.

Además, recientemente el Consejo General Universitario aprobó la creación de la Preparatoria de Tlaquepaque, del módulo de Haciendas de Santa Fe de Tlajomulco y la Preparatoria Tonalá Sur, espacios donde, de acuerdo con el rector general, Ricardo Villanueva, se tenía un rezago histórico en las admisiones presenciales.

“Tonalá era el segundo municipio que más no admitidos tenía en media superior, digamos que eran un pendiente, tanto la prepa de Tonalá Centro como la prepa de Tonalá Norte, donde se seguía teniendo un alto nivel de no admitidos. La primera prioridad era Tlajomulco, la segunda Tonalá y la tercera Guadalajara Sur por los no admitidos de la prepa 5, 6 y 13 que han tenido un alto nivel de no admisión”, señaló el rector.

En este sentido, sólo quedaría por aprobar la creación de la Preparatoria Guadalajara Sur, para brindar un mayor número de espacios físicos a los estudiantes de colonias como Jardines de la Cruz, Polanco, Echeverría, Miravalle, cerro del Cuatro, El Vergel, El Sauz y El Tesoro, entre otras tantas aledañas.

ESTRATEGIA

Logros en la admisión

La Universidad previó un cupo de poco más de 65 mil espacios físicos en los calendarios A y B, mientras que otros ocho mil 500 más tienen la oportunidad de cursar su preparatoria en alternativas en sistemas en línea o en su modalidad híbrida.

En este sentido los jóvenes cuentan con dos opciones: estudiar el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (BGAI) que se oferta en el mismo SEMS, o en la opción a distancia que se ofrece a través del Sistema de Universidad Virtual (SUV).

Ambas modalidades ya estaban disponibles en la Red, sin embargo, tenían un costo extra como programa educativo, sin embargo, los estudiantes pueden considerarlas a través de becas que serán otorgadas por la misma institución y el Gobierno de Jalisco.

Entre las acciones que favorecieron que la Universidad de Guadalajara alcanzara este logro en favor de la educación de los jaliscienses, así como de jóvenes provenientes de otras entidades, se encontró la necesidad de ampliar las escuelas preparatorias, tanto del Área Metropolitana de Guadalajara como de sus planteles regionales, además de maximizar los recursos tecnológicos y de plataformas en línea. De esta forma el SEMS registró un incremento de más del 100% en el número de aulas a raíz de la creación de la Red Universitaria.

FRASES

“Por primera vez se va a cumplir lo que la Constitución marca, que es el derecho que tienen todos los jóvenes de Jalisco de acceder a la educación media superior. Éste es un momento histórico, es un esfuerzo muy relevante, porque efectivamente se está haciendo con el mismo presupuesto asignado”.

Ricardo Villanueva, rector general de la UdeG.

“La estrategia Prepas UDG: Un lugar para todos, se efectuó considerando tres cosas: no aplicar examen a las escuelas que admiten a la totalidad de aspirantes, ampliar y adecuar la infraestructura para tener más espacios, y ofrecer alternativas de ingreso para los adolescentes que no alcancen cupo en su opción inicial”.

César Barba Delgadillo, titular del SEMS.