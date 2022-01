La UdeG apoyará al Gobierno del Estado siempre y cuando nos traten bien: Villanueva

Aunque actualmente la relación entre Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, y el gobernador de Jalisco no es la mejor en estos momentos, el vocero de los estudiantes llegó a los Sótanos del Joder para recordar lo que fue trabajar de mano con el mandatario estatal durante los primeros meses de la pandemia.

Ricardo Villanueva dijo que la pandemia de COVID-19 irremediablemente motivó a que hubiera una estrecha relación entre la Universidad y el Gobierno del Estado, “a diferencia del resto del país donde hubo tres olas de contagios, aquí sólo vimos dos y con esto se demuestra que aquí se hicieron las cosas diferentes”.

Siguiendo con estas mismas reflexiones en donde se notaba que había una buena relación entre Universidad y Gobierno de Jalisco, Villanueva reconoció las veces que le agradeció al mandatario estatal su apoyo.

Según el rector, las diferencias comenzaron cuando la Universidad decidió no regresar a clases presenciales cuando el gobernador y el Presidente lo ordenaron. Su justificación fue que los contagios en menores de edad era de apenas el 1%, mientras que en jóvenes de 15 a 23 años iba en aumento en ese momento.

Poco después de esto, el Gobierno de Jalisco decidió no entregar 140 millones de pesos a la Universidad que estaban destinados a la creación del Museo de Ciencias Ambientales, lo que ha provocado una serie de reacciones tanto de los estudiantes como de otros personajes dentro de la propia casa de estudios.

Pese a esta inconformidad, Villanueva dice que él se retiró de la Mesa de Salud porque dice que era incoherente de su parte estar en ese espacio cuando por ser vocero de los universitarios había una inconformidad por esta decisión del Gobierno del Estado, “me retiré yo, pero la Universidad no, los expertos siguen estando ahí”.

Tras no recibir estos recursos, se convocaron a varias marchas de estudiantes para exigir que se revierta esta decisión, pero al ser cuestionado sobre si hacer estas manifestaciones donde había conglomeración de jóvenes no era una incoherencia debido a que esa era la razón (evitar contagios) por la que no regresaban a clases, el rector respondió que “en ese momento ya habíamos pasado a semáforo verde” y bromeó diciendo que había más riesgo en Paseo Chapultepec que en las marchas de la UdeG.

A pesar de no recibir estos 140 millones de pesos, existen unas “economías” dentro de la Universidad que según el rector se han logrado gracias a medidas de austeridad como dejar de imprimir la Gaceta Universitaria, no celulares ni camionetas para trabajadores, recortes de nómina, entre otros, haciendo un total de 420 millones de pesos.

Sobre este presupuesto, Villanueva dice que se destinarán en la creación de nuevas aulas, mejorar algunas otras con instalación de pantallas, construcción de muros perimetrales en centros universitarios que lo necesitan, entre otras mejoras que se podrán ver en año y medio.

Mientras vemos estas obras terminadas, actualmente la UdeG tiene cerca de 50 aulas indignas, según dice el rector, admitiendo que hay espacios que pueden mejorar mucho y que es la meta lograrlo en el menor tiempo posible.

JM