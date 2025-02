La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzó su estrategia contra el robo de energía en Jalisco, lo que ha llevado a una reducción en la cantidad de “diablitos” en el estado. En 2018 detectó más de 67 mil conexiones ilegales, cifra que disminuyó a 45 mil en 2024, según información obtenida vía transparencia.

Pero a pesar de esto, el problema sigue presente en diversas colonias. “Todos se conectan con ‘diablitos’, como no nos han puesto luz nos conectamos así. No hay de otra si queremos tener electricidad”, relata Ana, vecina de la colonia Agua Fría en Zapopan. A ella se une el relato de otros colonos que prefieren no revelar su identidad, pero sí que incurren en la misma práctica.

El “diablito” es una conexión ilegal a la red eléctrica que permite el consumo de energía sin pagarla. En 2024, la CFE perdió mil 775 millones de pesos en Jalisco debido a estos contactos clandestinos. Y para combatir esta situación, la empresa ha implementado diversas estrategias, entre las que se encuentran la verificación de medidores, modernización de equipos, regularización de asentamientos y fortalecimiento de su infraestructura eléctrica.

Hoy se realizan revisiones periódicas para identificar manipulaciones en los dispositivos de medición, cada vez hay menos medidores mecánicos y más digitales con tecnologías avanzadas, y la facturación y cobranza del servicio eléctrico también ha sido optimizada.

Otra estrategia de la empresa es incorporar formalmente a los usuarios de colonias irregulares al servicio eléctrico, reforzar las redes de distribución para evitar pérdidas técnicas y garantizar un suministro estable.

La CFE advirtió que el uso de “diablitos” no sólo impacta económicamente, sino que también representa graves riesgos para la seguridad de quienes los utilizan. Emilio Barocio Espejo, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), detalla qué pueden causar.

“Se pone en riesgo la integridad física de las personas. Al tocarlo o extraerlo puede haber una descarga eléctrica. Además, puede generar daño en los equipos como refrigeradores u otros dispositivos conectados a la red”.

Otros de los principales riesgos que tiene detectada la CFE son las sobrecargas y cortocircuitos, que pueden generar incendios en viviendas y negocios. Luego están los cables expuestos, que incrementan el riesgo de accidentes fatales.

En un escenario de menor impacto, las fluctuaciones de voltaje provocadas por estas conexiones pueden afectar equipos como televisores, refrigeradores y computadoras, así como inestabilidad en la red, apagones y afectar a quienes pagan regularmente su servicio.

También hay consecuencias legales. El uso de “diablitos” tiene repercusiones porque la CFE puede suspender el servicio hasta que se regularice la situación y se realice el pago de la energía consumida ilegalmente.

Eso sin contar que el Código Penal establece sanciones de tres a 10 años de prisión y multas de hasta mil días de salario en casos de robo de energía.

Para reportar conexiones ilegales, la CFE pone a disposición la línea telefónica 071, su página web, la aplicación “CFE Contigo” y su cuenta de X (@CFE_Contigo). Además, cualquier usuario puede acudir a un centro de atención de la CFE para denunciar este tipo de irregularidades.