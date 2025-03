Este año, la Judea de San Martín de las Flores celebra su edición 231. Esta representa una de las tradiciones más importantes de San Pedro Tlaquepaque, y consiste en una escenificación de la Pasión y Muerte de Cristo en Semana Santa a la que acuden cientos de familias.

Mayra Casillas Arellano, quien ha sido testigo de la representación desde los 13 años de edad, será en esta edición uno de los principales rostros del pasaje bíblico, representando a la Virgen María, del mismo modo en que lo ha hecho en los últimos siete años.

Desde pequeña, Mayra vio a su abuelo y a sus tíos participar en la escenificación bíblica, sin embargo, su historia familiar no es lo único que la mueve para representar a María. Desde su propia voz, la mujer expresa que su fe y su vivencia espiritual también son factores clave para desarrollar su papel.

“Hubo una oportunidad que me hace un maestro cuando tenía la edad de 13 años y de ahí me dijo si quieres yo iba a participar como parte del pueblo, y pues me vieron y me dijeron que tenía el perfil de representar el papel de criada de Poncio Pilatos, cuando le hacen el lavado de manos, y yo dije que sí. Participé de criada con Poncio Pilatos y desde ahí empecé a empaparme más de los personajes y desde ahí me llamó mucho la atención que no solo era la tradición”.

No te pierdas: Papa Francisco recibe al secretario de Estado vaticano en su día 17 en el hospital

Aunque ha llegado a representar a María Magdalena y a Martha, ha sido la Virgen María quien más la ha marcado. Más allá de una actuación, para ella interpretar a María es sentir su dolor al ver morir a su hijo. Así, su participación no se vale únicamente de elementos teatrales, en ella también juega un papel indispensable su espiritualidad.

Por otro lado, su compañero, Miguel Iván Alejo Barreno, de 33 años, ha representado a Jesús durante 20 años, 10 de los cuales los ha ejecutado de forma consecutiva en la Judea de San Martín de las Flores.

ESPECIAL

“Para mí como actor principal conlleva un compromiso conmigo mismo, para con Dios y todas las personas y no lo veo como el solo portar el traje, y ya, sino que lo veo como el ponerte el traje y poder de evangelizar a todas las personas, esto es bien bonito. Si hay una cosa que he hecho en esta vida y me va a acompañar, es justamente encomendarme a Dios y poder transmitirles a las personas un poquito de fe”, dice Iván sobre su experiencia.

Su preparación para interpretar a Jesús conlleva también un ejercicio físico, emocional y espiritual, pues entrena como atleta y recibe asesorías de nutrición.

“Y te puedo decir que tú trabajaste todo el año. La reflexión profunda, la oración está íntimamente ligada casi todo el tiempo, platicar con padres, leer la biblia, estar estudiando, empaparte del personaje, llenarte de este personaje tan bonito y aprenderte el personaje y es una preparación de todo el año. Pero los meses más fuertes para mí es enero hasta que termina la Judea, las escenas donde se requieren controlar todas esas emociones y los nervios se te acumulan todo”.

Al igual que Mayra, para Iván la interpretación del personaje bíblico va más allá de simplemente ponerse un traje y la prueba final de la preparación que antecede a sus interpretaciones es la puesta en escena de la Judea de San Martín de las Flores, la cual se llevará a cabo este año del 17 al 19 de abril.

No te pierdas: Papa Francisco sigue "estable" y supera su última crisis respiratoria

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB