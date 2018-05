Jorge Leal llevará desarrollo social a las colonias de Zapopan

Más guarderías para que madres trabajadoras dejen a sus hijos, centros de oficios para propiciar que ciudadanos estén mejor preparados y llevar servicios a las colonias más vulnerables son las principales propuestas de Jorge Leal Ramírez, quien aspira a ser presidente de Zapopan por el Partido Nueva Alianza.

El empresario también fue candidato a esa alcaldía en 2015, pero con el Partido Encuentro Social (PES). Explicó que de 11 aspirantes obtuvo el cuarto lugar en preferencias, sin embargo se quedó a 178 votos de alcanzar una regiduría. Aseveró que el esfuerzo lo hizo junto a sus amigos y familiares, sin estructura ni apoyo de partido.

“El hartazgo me mueve a subirme de nuevo a esto. Traemos crisis económicas y ahora políticas. Hubo un ofrecimiento de Movimiento Ciudadano por el Distrito 4 como diputado local. Pero me bajaron. Me gusta Nueva Alianza, es un partido limpio, transparente. Acepté con la condición de poner mi planilla”.

Señaló que en 2015 creó la asociación “Corazones Leales” a través de la cual lleva ropa, zapatos y demás objetos para ayudar a niños abandonados. Leal dijo que de esa labor conoció a mucha gente de su planilla, como la lideresa de la Colonia Paraísos del Colli, Margarita Ortega, quien ocupa la segunda posición.

“A raíz del 2015 salí llorando de las colonias porque te das cuenta de la desigualdad que hay. Es muy triste ver que no hay apoyo para la gente de bajos recursos. No me subo por dinero, y es el peor momento porque ya estamos hartos de los políticos, pero quiero un cambio”, comentó.

—¿Qué proyectos de 2015 conserva en su nueva candidatura y cuáles han cambiado?

—De las propuestas que traigo en mi volante primero es combatir la inseguridad. Buscamos fortalecer la academia de Policía, patrullas en buen estado, más elementos, equipamiento. También alumbrado público porque es parte de prevenir la inseguridad.

—¿Alumbrado público concesionado?

— Lo que sea, pero soluciones. Como empresario soy un hombre de retos y resultados.

—¿Cuál sería su proyecto en desarrollo social?

—Crear un enlace entre Ayuntamiento y empresarios. Con todas las cámaras para que todos estos jóvenes puedan integrarse a una empresa. También para trabajos a personas con capacidades diferentes.

—¿Quién es Jorge Leal Ramírez?

—Ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Guadalajara, presidente de la empresa J. Leal Publicidad, que se dedica a la fabricación de anuncios luminosos y espectaculares. Presidente de la Asociación Civil Corazones Leales y de la de Asociación de Empresarios de Publicidad Exterior, respaldada por la Canaco.

—¿Sus espectaculares están en regla?

—Mi negocio tiene 28 años, todo está en regla. Lo que me molesta es la corrupción, hay una pantalla que está en La Minerva con juicios y no la bajan. En este reglamento no hubo participación de nuestra parte. En lo de los hitos urbanos, por ejemplo. ¿Cómo puedes poner en Patria y Acueducto?

—¿No le representaría un conflicto de interés si gana la elección?

—No, incluso me hablaron para quererme comprar la empresa, creo que la voy a vender. El negocio ya no es rentable porque no es justo que una licencia municipal cueste 90 mil pesos por año. En lo que sí tienen razón es que no se vale que haya anuncios que no estén regulados, sí estoy de acuerdo en una negociación entre empresarios y ayuntamientos para tener una mejor imagen urbana.