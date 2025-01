Jalisco prepara proyectos de energía y agua para industrias

Debido a que algunas cámaras industriales y asociaciones han alzado la voz para solicitar a las autoridades estatales y federales que se garantice la infraestructura necesaria, como por ejemplo electricidad y agua, para echar a andar diferentes proyectos en Jalisco, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, aseveró que ya se trabaja en dos programas que presentará en días próximos ante la Secretaría de Energía de la Federación.

Dijo que es altamente necesario contar con un sistema que genere las mejores condiciones de operación, no sólo para las industrias, sino también para la operación de los servicios básicos del día a día pues, dijo, no deben seguir ocurriendo situaciones como la vivida el pasado fin de semana en la ribera de Chapala, con las fallas eléctricas que no sólo pusieron en juego el servicio en viviendas y hoteles de la zona, sino también la seguridad, ya que se desconectaron las cámaras de videovigilancia, entre otras cuestiones.

Indicó que el Gobierno del Estado tiene dos retos al frente en materia de energía: el primero, explicó Lemus Navarro, es la generación de energía eléctrica, mientras que el segundo es su distribución.

Apenas en octubre pasado este medio de comunicación dio a conocer la opinión de distintas cámaras industriales que hacían un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar la distribución y suministro de energía eléctrica y agua, a fin de garantizar las inversiones para Jalisco en el marco del fenómeno de la relocalización, también conocido como nearshoring.

Según cúpulas industriales, la falta de infraestructura eléctrica en Jalisco tiene congelados alrededor de 16 mil empleos en parques industriales, y mantiene en suspenso 12 proyectos de inversión privada. Empresas de los sectores de manufactura, electrónica, alimentos, automotriz y vidriera son los más afectados.

Aunque la CFE ha afirmado que se tiene la capacidad necesaria para hacer frente a este tema, según un estudio de las necesidades de infraestructura eléctrica de Jalisco, la potencial demanda de energía es de mil 193 megawatts (MW) en seis zonas industriales. Para abastecer esta demanda, se requiere de una inversión de 482.3 millones de dólares que debe realizar el Gobierno federal.

Además, los industriales aprovecharon la IX Convención de Industriales Jalisco, llevada a cabo en junio pasado, para hacer una petición al Gobierno de Jalisco para garantizar la disponibilidad de agua para las industrias.

“El acuífero Toluquilla, que es donde estamos asentados en El Salto, está sobreexplotado y ya no provee la cantidad de agua que requerimos. Las empresas que vienen y tienen alto consumo preguntan cómo está la disponibilidad. Se les dice que los acuíferos están sobreexplotados y entonces buscan otras zonas”, admitió, por ejemplo, Raúl Güitrón, presidente de la Asociación de Industriales del municipio de El Salto.

Al respecto de la necesidad de garantizar agua para las industrias, Lemus Navarro afirmó que se tiene garantizada agua para los próximos 40 años en Jalisco, pero aclaró que se sigue trabajando en un proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado, mismo que va de la mano con el Gobierno federal, y se trabaja además en el proyecto de ampliación de la planta potabilizadora número 05, que precisamente limpia el agua que viene del lago de Chapala, principalmente para los municipios de Guadalajara y El Salto.

FRASE

“Las empresas demandan garantía energética e hídrica. El 6 de febrero estaré en la Ciudad de México con la secretaria federal de Energía (Luz Elena González), para presentarle los proyectos de generación eléctrica que tenemos en Jalisco, principalmente orientados a las energías renovables, tanto energía solar como energía eólica”.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.