Diputados locales realizaron el foro “Jalisco Libre de Trata” para englobar una estrategia para prevenir y atender el delito de trata de personas en el estado, considerado uno de los focos rojos a nivel nacional. La diputada local del PAN, Claudia Murguía, señaló que el foro tuvo como objetivo hacer un llamado a la unidad entre sectores de la sociedad, iniciativa privada y gobiernos.

“Convocar a hacer una gran red de alertadores de trata como lo dije hace rato: el sector turístico, restaurantero, las gasolineras, los hoteles, los moteles, los servicios de movilidad, los empresarios, el Estado por supuesto, todos de alguna manera somos parte de esta red”.

Apenas la semana anterior, el Congreso de Jalisco avaló modificar el Código Penal del Estado para aumentar las penas por hasta 30 años contra quienes cometan el delito de trata de personas. La legisladora hizo un llamado al Gobierno de Jalisco para trabajar en conjunto para abatir este delito, al reiterar que este tipo de delitos no suelen ser denunciados, ya que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en Jalisco no hubo carpetas de investigación abiertas por este delito durante el primer semestre de este año.

Claudia Murguía comentó que el crimen organizado tiene incidencia en el tema de trata de personas y consideró que en lugares como los centros nocturnos, antros o bares, se pueden detectar indicios de trata de personas mediante la explotación sexual y laboral contra menores o mujeres que ahí laboren.

Algunas zonas donde se concentra la explotación laboral y sexual son Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara, aseguró la diputada. “Ciudad Guzmán tiene un índice alto en el tema de la explotación laboral. Chapala, Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana (de Guadalajara) abuso sexual, entonces, pues el problema es muy complejo en Jalisco”.

La subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno estatal, Fabiola Loya, resaltó que se ha visibilizado el problema de la trata de personas, al igual que el trabajo legislativo y las acciones concretas para combatir el delito. “Hace algunos años no se trataba este tema, no se visibilizaba, no estábamos familiarizados con el tema (...) la armonización legislativa que da un paso más para combatir esta problemática que está en Jalisco (...) acciones concretas a corto y mediano plazo y eso implica la participación de todas y todos”.

FS