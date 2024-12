Diputados locales avalaron la Ley de Ingresos de Jalisco para 2025, la cual proyecta que el Estado reciba 174 mil 460 millones de pesos el próximo año, con un ligero incremento en las Participaciones y Aportaciones que llegarán por parte del Gobierno Federal, ya que el monto asciende a 143 mil millones de pesos, de acuerdo con el documento.

Entre los puntos principales, se avaló el llamado “paquetazo vehicular”, que incluye el aumento del costo del refrendo de 767 a 900 pesos, pero quienes paguen este trámite tendrán incluido el reemplacamiento y un subsidio a la verificación vehicular, cuyo costo es de 500 pesos.

Mientras diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI afirmaron que habrá descuentos para la ciudadanía, legisladores del Partido Verde, PT, Futuro, Hagamos y Morena cuestionaron el programa, acusando que no habrá descuentos para quienes paguen el refrendo, además del aumento del costo de este trámite y que lo que se presenta como subsidio no lo es realmente. Por ello, la diputada Candelaria Ochoa pidió que se actualicen los pagos del refrendo.

“Es dinero de la gente, por eso es que no es un subsidio aparecido de repente. No vamos a permitir que este paquetazo sea realidad. El Ejecutivo debería estar más preocupado por actualizar el pago de refrendos o placas de los dos millones que no actualizan”, señaló.

También se avaló el refinanciamiento de la deuda estatal, que asciende a 28 mil millones de pesos y tiene diversos plazos según los organismos que adeudan, entre ellos el SIAPA y el Siteur.

Legisladores de oposición cuestionaron que se alargue el pago de la deuda y el incremento de los intereses a pagar, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, aclaró que el monto de la deuda pública que entra a refinanciamiento no se incrementará, sino que se busca mejorar la disponibilidad de recursos para el Estado.

“El monto de 28 mil millones de pesos que se tiene en créditos busca mejorar las condiciones financieras, es decir, pagar menos intereses, recibir activos y utilidades que sirvan para el flujo de la administración pública y puedan ser utilizados en infraestructura”, explicó.

Otro trámite que será vigente en 2025 será el aumento al Impuesto Sobre Hospedaje, que pasará del tres al cinco por ciento de manera progresiva anual, lo que permitirá ingresos de 574 millones de pesos. Esta medida fue propuesta por empresarios hoteleros.

Por otra parte, el costo de la licencia de conducir será de 882 pesos para automovilistas, 995 para choferes y 507 para motociclistas. La aportación para la Cruz Roja Mexicana será de 37 pesos y de 31 para el Hogar Cabañas.