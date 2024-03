Esta noche se reportó la desaparición del periodista jalisciense, Jaime Barrera, según dio a conocer su hija, la consejera nacional de Morena, Itzul Barerra.

"Mi papá, el mejor periodista de este estado. Está desparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo", compartió la joven política en su cuenta de "X", antes Twitter.

En la publicación Itzul Barrera pidió apoyo para localizarlo, acompañada de un teléfono y la imagen del periodista.

Al respecto del caso del Gobernador de Jalisco también habló en sus redes sociales, y aseguró que las autoridades ya están concentradas en dar con su paradero, y aseguró, todas las corporaciones están coordinadas para ello.

"Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo", aseveró el mandatario estatal.

Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no se ha pronunciado al respecto, solo aseguró que ya se tuvo un acercamiento desde la dependencia con sus familiares, y que, "con base en la información que pueda surgir y respetando la seriedad del tema, estarían en condiciones de informar sobre ello".

De forma extraoficial se supo que el periodista habría desaparecido entre las 14:00 y las 15:00 horas luego de haber acudido al programa de radio local en el que actualmente colabora, y ya no se presentó al noticiario nocturno que conduce diariamente.

— Itzul Barrera (@itzulBarrera) March 12, 2024

SV