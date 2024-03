Jaime Barrera está libre. Así fue dado a conocer por su hija, Itzul Barrera, quien a través de su cuenta en X, dio a conocer la noticia que el periodista ya se encontraba con su familia, luego de que el pasado lunes 11 de marzo fuera reportado por ella misma como desaparecido.

A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones sobre los motivos del plagió de Jaime Barrera, pero fue él mismo quien comenzó a hacer declaraciones para algunos medios de comunicación, como sucedió durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, quien también ha sido objeto del crimen organizado.

Barrera comenzó agradeciendo el apoyo que recibió de todo el gremio periodístico ante su desaparición . Contó que el lunes, cuando iba saliendo de su programa de radio, fue capturado por un grupo de hombres que lo privó de la libertad. "Fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien" .

El periodista también aseguró que tiene todo el ánimo para seguir adelante, aunque se tomará algunos días. "Uno queda medio tocado", declaró.

Barrera aclaró que lo sucedido no fue un secuestro porque nunca pidieron rescate durante su plagio de poco menos de 36 a horas. Sino que fue "una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo" . Pero apuntó que no puede hablar mucho, porque necesita consultar con abogados para revisar cómo va a proceder.

La amenaza que recibió, dijo, fue explícita. "Hoy te vas, pero sabemos dónde vives, tu familia..." , por lo que decidió solicitar el protocolo de defensa de periodistas , algo que no había hecho, aunque ya había tenido incidentes menores. Él mismo viajará a la ciudad de México para solicitar el recurso.

Sobre su cautiverio dio pocos detalles porque no vio gran cosa. Confesó que no supo dónde lo tuvieron y que permaneció hincado la mayor parte del tiempo, por momentos acostado. Le dieron un poco de agua y, finalmente, "me dejan en la entrada del municipio de Magdalena", donde pidió ayuda.

Concluyó que sí se trató de un acto de intimidación, pero "la vida sigue, hay que tomar precauciones". También aseveró que se quedará en Guadalajara .

Barrera fue privado de la libertad el lunes por la tarde al salir de la estación de radio en la cual labora, ubicada en la colonia Jardines de San Ignacio de Zapopan.

En diversos operativos, la Fiscalía estatal localizó camionetas, una de ellas del comunicador, entre el lunes y el martes, involucradas en los hechos.

