El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) informó que firmó un convenio de colaboración con el Registro Civil del Estado que permitirá simplificar el proceso de comprobación de supervivencia de las y los jubilados, pensionados y beneficiarios, para evitar los traslados e incomodidades que pasaban para realizar este trámite.

Por medio de un comunicado, el instituto explicó que anteriormente, el o la jubilada, tenía que asistir de manera presencial año con año, a las oficinas del IPEJAL para firmar su trámite de supervivencia y con esto, asegurar el pago mensual de su pensión.



“Dicho proceso era complejo para la mayoría de esta población, principalmente por temas de movilidad. Ante esto, se buscaron alternativas para simplificar dicho trámite y evitar mayores molestias tanto para las y los titulares, así como para sus familiares."



¿Cómo se hará ahora la comprobación de supervivencia?

Por eso, para evitar mayor trámite en este proceso firmaron un convenio entre el IPEJAL y el Registro Civil del Estado de Jalisco, para que mensualmente se haga un cruce de datos entre ambas instituciones para asegurarse de que la lista de beneficiarios y beneficiarías está vigente. Aunado a esto, las consultas médicas registradas en las Unidades de Medicina Familiar (UNIMEF), servirán para complementar este proceso.



Por tal motivo, ya no se les requerirá su asistencia a las y los jubilados, pensionados y derechohabientes, en el edificio central, para realizar este trámite.

¿Qué pasa si no estoy en el registro civil?

El Ipejal señaló que las y los derechohabientes que no tengan actualizado su expediente, y que no aparezcan en el Registro Civil del Estado, ni en el registro de las UNIMEF, serán contactados por el área de Jubilados del IPEJAL, para que acudan a las oficinas y realizar el trámite conducente.



En caso de que él o la jubilada o pensionado no pueda acudir por algún impedimento, personal de trabajo social serán los encargados de coordinar la actualización del trámite.