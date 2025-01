Invitan al Festival de Raicilla, Mezcal y Cerveza Artesanal 2025

Con la presentación de bebidas tradicionales, gastronomía, música y cultura este fin de semana se realizará el Festival de Raicilla, Mezcal y Cerveza Artesanal 2025.

El Festival se realizará en la Marina de la Riviera Nayarit los próximos 1 y 2 de febrero en un escenario frente al mar.

El evento contempla la participación de más de 50 expositores de marcas líderes en bebidas y gastronomía, siendo la raicilla el destilado anfitrión. Este año, se suma también el tequila, como uno de los destilados más representativos de México. Además, será una celebración imperdible para los amantes de la gastronomía, ya que al menos ocho restaurantes y destacados chefs ofrecerán alimentos: comida mexicana, grill, hamburguesas, etc.

En esta quinta edición, CIRCO AGAVE BY FERAMECE ofrecerá experiencias únicas: Cata especial a bordo del catamarán “Life Aquatic”, exhibiciones de destilados artesanales, música en vivo y shows de circo, todo en un entorno familiar. Además, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de artistas invitados, como Jenny and the Mexicats, Akuaman Sound System y Sonido San Francisco, entre otros.

En ese sentido, se destaca el esfuerzo para traer talento artístico de gran nivel al festival, al tiempo que se catapulta al talento local. Derivado de este esfuerzo, por primera vez desde que se creó este evento, el acceso al mismo tendrá un costo de $299 pesos, por los dos días (1 y 2 de febrero), que además dará el derecho a una degustación de destilados de todas las marcas participantes.

De esta manera, el festival promete superar las expectativas y la asistencia lograda en ediciones pasadas, que ha crecido de dos mil visitantes en su inicio a cuatro mil en la última edición.

En conferencia de prensa realizada en el Discovery Center del desarrollo ALAMAR, el fundador y director del evento, Naim Ali Modad González, destacó el impacto cultural y económico del FERAMECE en Bahía de Banderas.

“Somos generadores de momentos memorables en la comunidad. Con las cuatro ediciones anteriores y de la mano del agave y sus destilados, hemos creado fines de semana llenos de música, baile, cultura, entretenimiento, gastronomía y mixología. Este año, vamos más allá con un ambiente mágico inspirado en el circo”, destacó.

MF