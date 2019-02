Intervienen sin costo a 111 por labio y paladar hendido

Bolívar y Angélica Chino llegaron el jueves 31 de enero a Guadalajara, desde Tuxpan, acompañados por Cinthya, su hija de siete años, para poder realizarle a la pequeña una cirugía de paladar hendido.

“Allá nos llegó el Gobierno y nos avisó que había una campaña”, contó Bolívar mientras él y su familia se preparaban para salir del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva (IJCR) luego de que Cinthya fuera operada con éxito.

La menor es una de las 111 personas que fueron atendidas entre el 4 y el 8 de febrero como parte de la Décimo Séptima Jornada de Cirugías de Gratuitas de Labio y Paladar Hendido que realiza el IJCR en alianza con el DIF Jalisco, el DIF Guadalajara y la organización Operation Smile.

“La niña no habla y no puede comer bien. Esa era nuestra preocupación: ver si con la cirugía puede hablar”, compartió Teresa Frutos, abuela de Naomi, de dos años, quienes se encontraban a la espera de que la menor fuera intervenida la tarde del 7 de febrero. “Estoy muy contenta con esto porque no tenemos los medios para pagar una cirugía”.

Preguntaba a una señora de 80 años por qué operarse y ella decía que quería saber qué se sentía besar a su marido con los labios unidos. Otras personas nos dicen que quieren morir completas.

Juan Manuel del Toro, director médico de Operation Smile.

En palabras de Juan Manuel del Toro, anestesiólogo pediatra y director médico de Operation Smile, estas cirugías permiten a los pacientes corregir problemas de lenguaje o dificultades al momento de ingerir alimentos o líquidos.

Sin embargo, el especialista indicó que también se sienten mejor consigo mismos en un aspecto psicológico y social.

Agregó que, aunque la mayoría son niños, cada jornada suelen llegar también personas adultas.

Otros espacios

Además de Guadalajara, Operation Smile también realiza jornadas en Chiapas, Monterrey, Puebla y Oaxaca. Cada lunes, el IJCR ofrece estos procedimientos a grupos más pequeños. Del Toro estimó que cada año se opera a unas 800 personas a nivel nacional.