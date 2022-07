Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva: Se manifiestan en defensa del centro de salud

Usuarios, trabajadores y miembros del Patronato de Cirugía Reconstructiva de Jalisco A.C. se manifestaron este martes en frente de las instalaciones de la Secretaría de Salud Jalisco por presuntos ataques del líder sindical José Guadalupe Ramírez Robledo, además de que se han retrasado alrededor de 200 cirugías.

Juan Carlos Guerrero Santos Arriola , presidente del Patronato de Cirugía Reconstructiva de Jalisco A.C., considera que los retrasos afectarían un avance de más de 50 años.

"Desafortunadamente, tenemos más de 200 cirugías canceladas en las últimas seis semanas únicamente. A raíz de la destitución del director ha habido un caos y a raíz de la salida del patronato por falta de convenio, se han dejado de administrar 826 terapias rehabilitatorias, los paladares que les damos a los niños, las plaquitas les llaman. Todo el esfuerzo del Estado, de la Institución se está yendo por la borda por intereses ignorantes".

Juan Carlos Guerrero también destacó que ha habido retraso en otras situaciones, en las rehabilitaciones y en las cirugías de prótesis de niños con paladar hendido.

"También les damos rehabilitación a los pacientes de cirugía de mano y una cirugía de mano bien hecha, si no la rehabilitas, se te engarrota la mano a las dos o tres semanas", acotó.

Las cirugías plásticas de todo tipo y el apoyo del patronato a reconstrucciones de paladares hendidos en niños también están parados, por falta de mantenimiento y además de que no llegan acuerdos.

"No se puede operar porque no hay patronato, y hoy en día están colapsados los quirófanos por falta de agua, tardaron más de una semana, no había bombas suficientes y el tema burocrático no permitió que las bombas fueran reparadas, cuando había patronato y la parte privada que somos nosotros hacían que estuvieran reparadas en 24 horas", dijo.

Brenda Sarahí Silva tiene un niño de dos años que no ha podido continuar con su rehabilitación de paladar hendido por las diferencias que hay con el sindicato, y además que la reciente intervención de su pequeño la están postergando.

"Ojalá que lleguen a un acuerdo porque los que se atrasan son los bebés, y sí necesitamos que lo abran. Son muchos los niños y esperemos que Secretaría lo abra, él llevaba mucha mejoría, si no tiene avance no lo operan, este mes tenía programada la cirugía de mi niño, me la van reprogramar, se pospone por toda esta situación", acotó.

