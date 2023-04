Aunque la Cámara de Diputados avaló la reforma que finaliza con las operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a funcionar en lugar del Seguro Popular, con el objetivo de sustituirlo con el IMSS-Bienestar, no todas las Entidades estaban adheridas al Insabi, entre ellos Jalisco.

Los otros Estados que rechazaron los programas fueron Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León. En el caso de Aguascalientes, apenas se adhirió el pasado 20 de abril, pero se informó que el trabajo se consolidaría hasta junio.Desde el principio, el Gobierno de Jalisco remarcó que no formaría parte del sistema, pero sí firmó un acuerdo de colaboración.

“Tanto hospitales, como el personal y presupuesto en salud, continuarán a cargo del Gobierno del Estado, el cual trabajará coordinadamente con la Federación a través del Convenio de Coordinación y Colaboración Integral para el Sistema de Salud para el Bienestar (Insabi), es decir, Jalisco se suma al reto nacional de migrar a un sistema gratuito de servicios de salud para todas y todos, pero sin entregar nuestra infraestructura, equipo y personal médico”, refirió la Entidad.

¿Por qué Jalisco no se sumó al Insabi?

El enero de 2020, el gobernador de Jalisco dijo que no se sumaría al Insabi porque "el modelo que nosotros planteando es un modelo de coordinación, no de entrega del sistema de salud como lo plantea el Insabi, nosotros no vamos a entregar los hospitales civiles a la Federación, eso es parte de lo que plantea el Insabi. Estamos planteando el que haya la posibilidad de tener hospitales de acceso universal, es decir que pueda ir población del Seguro Social y población abierta porque no con eso podemos optimizar recursos".

Pidió que no hubiera represalias por su negativa y dijo que el presupuesto de 40 mil millones de pesos del Insabi también se le tenía que dar a las entidades aunque no se sumaran al programa: "Jalisco es el Estado que más aporta en porcentaje al presupuesto de salud por entidad federativa, es el único Estado que tiene dos OPD's de Salud, porque están los Hospitales Civiles de Guadalajara".

¿Qué es el Insabi?

El Gobierno federal recalcó que el Insabi, que comenzó funciones el 1 de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, brindaría servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social.

“Se hará bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión. Los beneficiarios del Insabi recibirán servicios médicos sin restricciones porque habrá atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar; también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos. A diferencia de antes, con el Insabi las personas sin seguridad social no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos; sólo deberán contar con CURP o presentar acta de nacimiento”, remarcó el Gobierno federal.

¿Qué es el IMSS-Bienestar?

En enero de este año, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que al cierre de 2022 se llegó a 21.8 millones de personas con los nueve estados incorporados al Plan de Salud IMSS-Bienestar, con lo que se alcanzó 33.3 por ciento de la meta de 65.6 millones de personas.

Para el primer semestre de 2023 el objetivo era añadir a 12 Estados más.

Destacó que el plan para este primer trimestre de 2023 es llegar a los estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Quintana Roo y Zacatecas, con lo cual se alcanzaría a 31.5 millones de usuarios, que representan 48 por ciento de la meta.

Precisó que las entidades que manifestaron no pasar a la federalización son Jalisco, Durango, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, por lo que “se les transferirán sus participaciones como corresponde por ley”.