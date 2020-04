Inician multas a empresas por incumplir cierre

El Gobierno del Estado y los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) comenzaron a vigilar que los giros no esenciales cierren debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

También se informó que sancionarán a los que no respeten esa disposición, la cual se emitió para evitar que los casos de coronavirus aumenten.

El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez, explicó que, aunque no es la intención, las empresas que incumplan serán apercibidas, multadas, clausuradas e incluso podrían aplicarse castigos penales a sus propietarios.

Anoche, el Ayuntamiento de Guadalajara inició la revisión en la zona de Chapultepec, con presencia de policías, bomberos y personal de Inspección y Vigilancia.

“Se acordó dar un plazo de 24 horas de gracia para iniciar el cumplimiento de este acuerdo de emergencia”, dijo Erik Tapia, jefe de Gabinete.

El Ejecutivo estatal y la iniciativa privada solicitaron apoyos del Gobierno federal durante la contingencia para evitar despidos.

En ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) intervendrá si se detectan abusos de las compañías.

“(Los trabajadores) tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo, así está en la ley”, dijo el Mandatario.

En el mercado de Abastos se instaló un túnel de ozono para sanitizar a los compradores. EL INFORMADOR/F. Atilano

Los giros esenciales

Estas son las actividades que se consideran necesarias durante la contingencia:

Financieros (bancos).

Recaudación tributaria.

Distribución y venta de energéticos (gasolineras y gas).

Generación y distribución de agua potable.

Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

Servicios de transporte de pasajeros y de carga.

Producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria e industria química.

Productos de limpieza.

Ferreterías.

Servicios de mensajería.

Guardias en labores de seguridad privada.

Guarderías y estancias infantiles.

Asilos y estancias para adultos mayores.

Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia.

Telecomunicaciones y medios de información.

Servicios privados de emergencia.

Servicios funerarios y de inhumación.

Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales.

Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles).

Programas sociales de Gobierno.

Seguridad pública y protección ciudadana.

Procuración e impartición de justicia.

Actividad legislativa en los niveles federal y estatal.

Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de infraestructura que asegura producción y distribución de servicios indispensables (agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica).

Piden apoyo federal a empresas

El gobernador pidió al Gobierno federal que reconsidere los apoyos para la Iniciativa Privada. “Es un llamado conjunto: Gobierno, sector privado y sindicatos, un llamado respetuoso al Gobierno de la República y al Presidente para que se reconsidere la postura que se ha tenido respecto al respaldo a la Iniciativa Privada para enfrentar esta circunstancia”.

Comentó que si los empresarios ponen de su parte para apoyar a sus trabajadores, es indispensable que la Federación haga lo propio. “No están pidiendo condonación de impuestos; están pidiendo oxígeno para poder hacer su parte”.

Playas, balnearios y destinos turísticos, cerrados por el virus

Playas, balnearios y parques acuáticos del Estado también deberán cerrar hasta que termine la contingencia por el coronavirus COVID-19. Las medidas se extenderán a los municipios que son destino turístico de montaña y los Pueblos Mágicos, informó el gobernador de Jalisco.

“A la gente que está pensando en ir a un destino turístico, no vayan y cometan el error de pensar que las cosas van a estar como si nada”, informó.

Los ayuntamientos metropolitanos ya iniciaron con la inspección de negocios no esenciales, para que acaten el decreto de emergencia sanitaria anunciado por la Federación.

Guadalajara dispondrá de 300 inspectores, policías y bomberos para llevar a cabo la inspección de 77 mil negocios en la ciudad, de los cuales se estimó que 20 mil son los que deben permanecer abiertos.

Los restaurantes podrán permanecer abiertos con las medidas de sanidad adecuadas. También supermercados y farmacias, pero deberán cerrar tiendas de ropa, cosméticos y juguetes en plazas o zonas comerciales.

El mandatario estatal confirmó que existe la intención de aplicar filtros sanitarios en accesos carreteros que han sido definidos como estratégicos, y se encuentran en los detalles de la aplicación debido a que deben ser revisados por autoridades federales.

NOTIMEX

También las velaciones cambiarán su dinámica habitual. EL INFORMADOR/G. Gallo

Implementan “funerales virtuales” para evitar aglomeraciones

Para evitar grandes grupos en un mismo espacio, el grupo funeral Gayosso-El Carmen ha implementado los “funerales virtuales” en sus capillas en Jalisco, mediante los cuales se puede “asistir” a las ceremonias religiosas a través de una transmisión en vivo.

El director de Grupo Gayosso, Ricardo Lemus, refirió que ya colocaron cámaras en sus capillas para que los familiares puedan ser parte de las ceremonias “sin necesidad de exponerse a algún contagio”, además de dar cumplimiento a lo solicitado por las autoridades sanitarias respecto a la alerta nacional.

La ceremonia se compartirá a través de un link, que sólo se enviará a los deudos de la persona fallecida (mediante registro previo), para que presencien la misa y despidan a su ser querido desde el lugar en el que se encuentren.

“El servicio es de un proveedor francés y sólo lo utilizábamos para el envío de condolencias, pero las cámaras ya están instaladas para que las familias puedan estar cerca de sus seres queridos y le den el último adiós”, expresó.

La nueva modalidad, concluyó, no genera costos adicionales en el contrato de servicios funerarios.

CREMACIÓN INMEDIATA

Fallecidos por COVID-19, bajo protocolo especial

Las personas que fallezcan por COVID-19 en el Estado deberán ser veladas bajo un protocolo especial solicitado por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal). Eduardo Catalán, jefe de Salud Ambiental de dicha dependencia, informó que éste contempla un manejo especial del cuerpo (con equipo hermético), mismo que debe ser velado de inmediato y no puede permanecer más de 12 horas en el lugar. Sus familiares no podrán acercarse ni tener contacto con él porque, una vez ingresado al féretro, éste debe permanecer cerrado. Y si bien se recomienda que el cadáver sea incinerado, esto no es obligatorio. “No debemos estigmatizar a los pacientes que fallezcan por esa causa, siempre hay que tener el debido respeto de sus derechos humanos”.

TEMPORADA DE FAKE NEWS

Aléjese de las noticias falsas

Rumores. Aunque las noticias falsas no son nuevas, durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19 algunas han tomado fuerza. A través de plataformas como WhatsApp circulan audios y textos en donde se “informa” que “se va a decretar el toque de queda” o que habrá “desabasto” en los supermercados.

Carreteras. Un texto que circula a través de WhatsApp asegura que “ante la preocupación de que los vacacionistas, con motivo de Semana Santa, se trasladen a destinos turísticos” y tengan riesgo de “llevar o traer COVID-19” se cerrarán carreteras utilizando a la Guardia Nacional, Ejército y Marina quienes, según este mensaje, “podrán detener a las personas que se opongan a las medidas”. También es información falsa.

Alcohol. Ayer, el gobernador anunció que los negocios “no esenciales” deben cerrar para evitar la propagación del COVID-19. Eso desató que se difundiera, sin sustento alguno, que habría “ley seca” (prohibición de venta de bebidas alcohólicas) en la Entidad. El mismo mandatario lo desmintió en sus redes sociales.

SIAPA. Por la misma aplicación se difundió un mensaje que asegura que “acaban de avisar que el SIAPA, a partir del día lunes, ya no laborará más por la contingencia”. Por lo tanto, se aseguró, las obras en proceso y el abasto de agua se detendrían. El organismo operador confirmó que la cadena era falsa y pidió no hacer caso a esos mensajes.

Excepción. El toque de queda o estado de excepción se rumoró durante días. Un desconocido que tenía “fuentes cercanas” al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, aseguró que desde el Ayuntamiento le comunicaron que se aplicaría la medida para prohibir a la gente salir a la calle. Llamó a comprar “todo lo necesario” para prepararse. Autoridades federales, estatales y municipales confirmaron que hasta el momento no está contemplada una medida así.