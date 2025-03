Inicia en Tlajomulco obra que complementará la reconstrucción de carretera a Chapala

Con una inversión de 149.5 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inició los trabajos de modernización y conservación de la carretera a El Zapote, una vialidad estratégica dentro del corredor Chapala.

La obra abarca ocho kilómetros de longitud y forma parte del programa de infraestructura vial del municipio y es vía de comunicación entre la avenida Adolf B. Horn y la Carretera a Chapala. Asimismo, se trata de una intervención complementaria y estratégica para el nuevo acceso sur al Aeropuerto Internacional de Guadalajara que está próximo a llevarse a cabo como parte de la inversión que hará el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Al dar el banderazo inicial, el presidente municipal Gerardo Quirino, destacó que la infraestructura vial es la columna vertebral del desarrollo, porque sin caminos de calidad, dijo, no hay movilidad, no hay comercio y no hay oportunidades de crecimiento y desarrollo.

"Agradecerles la oportunidad de estar aquí juntos, arrancando esta obra importantísima para nuestro municipio, para el Sur de nuestra ciudad, esta avenida de El Zapote, conocida como El Canal, es una vía de comunicación importantísima para la Carretera a Chapala y Adolf B. Horn. Esto nos va a permitir que tengamos una vialidad que contribuya a movernos mejor en esta zona, pero que también ayude a las nuevas obras de infraestructura que tiene Grupo Aeroportuario del Pacífico", mencionó el presidente municipal.

El alcalde subrayó que esta obra beneficiará directamente a más de 200 mil habitantes de comunidades como El Zapote, El Capulín, La Alameda, Los Agaves y todo el corredor Chapala, incluyendo fraccionamientos como Paseos del Valle, Sendero Real, Valle Dorado y Lomas del Mirador.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, informó que estos trabajos tendrán una duración estimada de seis meses e incluirá estas acciones, "son casi ocho kilómetros de intervención, 54 mil metros cuadrados de superficie, vamos a renovarla completamente, vamos a mejorar una estructura de 25 centímetros para que aguante el tráfico pesado y las cargas, vamos a meter una base negra, es decir, una base especial donde se mete emulsión asfáltica y luego ya la carpeta, vamos también a intervenir alumbrado".

Con la modernización de la carretera a El Zapote, el Gobierno de Tlajomulco, afirmó Gerardo Quirino, reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura vial y el desarrollo sostenible de la región.

Esta obra estratégica incluirá:

Rehabilitación de la estructura en pavimento asfáltico

Limpieza y desmonte de taludes

Correcciones geométricas

Construcción de banquetas accesibles

Incorporación de alumbrado público con tecnología LED

Instalación de señalamiento horizontal y vertical

Colocación de arbolado

Mantenimiento continuo por tres años

