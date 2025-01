Para que los trabajadores jaliscienses tengan acceso a una casa digna, el Infonavit y el Gobierno de Jalisco firmaron el Convenio de Colaboración de Vivienda para el Bienestar, con el que se buscará aplicar en la Entidad el programa nacional que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador Pablo Lemus se comprometió a dialogar con los alcaldes de Jalisco y encontrar las mejores propuestas de terrenos en los que se pueda impulsar el proyecto nacional, privilegiando que se encuentren, principalmente, en zonas urbanas y dentro de las periferias, cerca de escuelas, transporte público, servicios de salud, comercios y servicios públicos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que con este proyecto Jalisco accederá a 19 mil 500 viviendas a bajo costo mediante el Instituto.

En Jalisco hay al menos 894 mil derechohabientes que ya podrían acceder a un crédito para vivienda nueva. Por eso apuntó que este convenio es clave para localizar reservas territoriales estratégicas, principalmente dentro de las zonas urbanas y las periferias, que tengan potencial para desarrollar cerca de 20 mil viviendas, contemplando su cercanía con escuelas, transporte público, servicios de salud, comercios y por supuesto, servicios públicos.

A nivel nacional, dijo, ya se han recibido 518 propuestas de donación de terrenos por parte de los Gobiernos estatales y municipales, de los cuales 307 son viables. “Aquí en Jalisco nos comentaban que ya hay varias propuestas, algo así como 50 predios que ya se están analizando en las mesas técnicas, y esto nos va a permitir arrancar muy pronto”.

Por otra parte, anunció que desde el Infonavit se incrementará en 25% la meta de créditos de mejoramiento de vivienda, que en la administración pasada fue de un millón.

Además, el funcionario federal garantizó que se congelarán no sólo los dos millones de créditos impagables que se anunciaron a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino que serán cuatro millones, sin contar que se disminuirán las tasas de interés y disminuirán las mensualidades para que las personas que tenían un crédito impagable puedan obtener más pronto la propiedad de su casa.

Acotó que todo esto será posible a partir de que se apruebe la Reforma a la Ley del Infonavit, lo cual prevén se dé en los primeros 15 días de febrero, cuando se reanude el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

Pablo Lemus acentuó que esta unión de esfuerzos sostiene el compromiso de sumarse a un proyecto que deja fuera los partidos políticos y busca el bienestar de los ciudadanos que necesitan una vivienda digna.

Sumó a los alcaldes de Jalisco a analizar las propiedades, predios, terrenos y escrituras de sus municipios y que analicen cuáles son los espacios que podrían donar para beneficiar a los jaliscienses.

“Propongan en sus municipios, busquen en su patrimonio terrenos que puedan aportar a esta lógica nacional. Mi recomendación, muy respetuosa: no tomemos esto como una excusa para deshacernos de un predio que no nos conviene o que lo tenemos de más. Propongan predios estratégicos en sus municipios, no propongan pedacera”.