Al menos 30 zonas en el Área Metropolitana de Guadalajara son susceptibles de ser beneficiarias del proyecto presentado el pasado 15 de octubre por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que se prevé la construcción de un millón de viviendas, en todo el país, a bajo costo.

Se trata del Programa de Vivienda y Regularización presentado el pasado 15 de octubre por la Mandataria federal, en el cual se prevé la construcción de medio millón de viviendas por parte del Infonavit, para derechohabientes, y medio millón para no derechohabientes, a construir por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Dichas viviendas tendrían un costo de entre 700 mil y un millón 200 mil pesos.

Según el planteamiento de la presidenta, Claudia Sheinbaum, del total de viviendas nuevas, 228 mil 800 se proyectan en la región Centro-Norte del país, que incluye a los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, Durango y Baja California Sur.

Con base en estas previsiones, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) explicó que la propuesta se alinea con los criterios del modelo policéntrico impulsado por este instituto, donde se busca impulsar vivienda en zonas que ya cuentan con infraestructura para desarrollar comunidad, como acceso al transporte público, escuelas, zonas comerciales, entre otros.

En este sentido, el Imeplan, a través del diagnóstico mostrado en el Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM) y el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), ha identificado las zonas donde potencialmente podría existir área urbanizable para vivienda, ya que cuentan con una cobertura de infraestructura y servicios públicos.

Se trata de al menos 30 zonas en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapotlanejo y El Salto, etiquetadas como “Áreas Urbanizables para Asentamiento Urbano”, que se muestran en el mapa de Zonificación Primaria de los instrumentos mencionados, y que fueron recientemente aprobados por los ayuntamientos metropolitanos.

Según establecen los diagnósticos del Imeplan, las áreas urbanizables aptas para vivienda señaladas en el mapa de Zonificación Primaria cuentan ya con la existencia de escuelas, mercados, hospitales y líneas de transporte público, en promedio, a menos de 600 metros, explicó el Imeplan.

Se trata de zonas como las inmediaciones de la Barranca de Huentitán, la Mesa Colorada Poniente en Zapopan; Zalatitán, en Tonalá; Lomas de Tejeda, en Tlajomulco; Las Canteras, en Zapotlanejo, o San José del Castillo, en el municipio de El Salto.

De esta forma, se abre camino para poder cumplir con las metas establecidas en coordinación de los tres órdenes de gobierno (municipios, estado y federación) para implementar una estrategia metropolitana de vivienda, donde las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida al contar con los servicios e infraestructura necesaria para su desarrollo, según establecen el PDM y el POTmet.

De acuerdo con el Imeplan, las áreas urbanizables para asentamientos humanos en el AMG abarcan 17 mil 377 hectáreas potenciales, de las cuales el 65% de la superficie se encuentra ya dentro del área de cobertura de transporte público, agua potable, drenaje y otros servicios, aunque reconoció que falta consolidar el 35% de estas de la mano de los tres entes de Gobierno.

Por ello, añadió el Instituto Metropolitano, si los ayuntamientos del AMG desean impulsar sus territorios para ser parte de esta política pública, deben prever, en primer lugar, alinear sus Programas y Planes de Desarrollo Urbano conforme a lo dispuesto en el PDM y POTmet, para garantizar que la ciudad —y con ella la vivienda— se desarrolle en espacios aptos, “con el fin de la consolidación de una metrópoli 360: cercana, compacta, conectada, equitativa, resiliente y sustentable”, además de precisar las necesidades de equipamiento e infraestructura de cada zona en su municipio para perfilar el desarrollo de vivienda cercano a servicios.

Son zonas populares

De acuerdo con el maestro en Ciencias Aplicadas/Urbanismo, Luis Fernando Álvarez, las áreas señaladas en el mapa del Imeplan como susceptibles a este programa se tratan de zonas populares o de menos ingresos, por lo cual el hecho de que pudieran ser consideradas por el proyecto (todavía sin reglas de operación) representa la oportunidad de poder acceder a una vivienda, aunque no garantiza que puedan hacerla de su propiedad debido a los salarios que perciben, siendo colonias que, explicó, se encuentran en el primer y segundo decil de ingresos.

Además, dijo, es necesario que los gobiernos en sus tres niveles consideren potenciar centros de trabajo en las inmediaciones de las áreas que pudieran llegar a formar parte de la estrategia, ya que, nuevamente, el que las personas vivan en colonias alejadas de sus labores aumenta la carga económica para las familias.

“Se entiende que la reserva territorial para zonificación humana dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara actualmente sea muy reducida; sin embargo, si estos programas son destinados a la gente de más bajos recursos, llevarlas a la periferia no es hacerles un favor, es establecerles una carga muy significativa”, indicó el especialista.

Zonas susceptibles al planteamiento del programa

Mesa Colorada Poniente, Zapopan

Prolongación Mariano Otero, Zapopan

El Bajío (detrás de Ayamonte), Zapopan

San Juan de Ocotán, Zapopan

Inmediaciones de Las Agujas, Zapopan

Inmediaciones de El Campestre, Zapopan

Nuevo México, Zapopan

La Cuchilla, Zapopan

Inmediaciones de El Diente

Copalita

Las Canteras, Zapopan

Los Colorines. Zapopan

Barranca de Huentitán, Guadalajara

Zalatitán, Tonalá

La Guadalupana, Tonalá

Los Amiales, Tlajomulco

La Noria, Tlajomulco

Jardines de la Calera, Tlajomulco

La Teja (Belcanto), Tlajomulco

Lomas de Tejeda, Tlajomulco

Lomas del Sur, Tlajomulco

San Sebastián El Grande, Tlajomulco

San Agustín en las faldas de La Primavera, Tlajomulco

Francisco I Madero I y II, Tlaquepaque

Inmediaciones del Cerro del Tesoro, Tlaquepaque

La Ceja, Zapotlanejo

Las Canteras, Zapotlanejo

Lomas de Huizquillo, Zapotlanejo

Los Almendros, Zapotlanejo

San José del Castillo, El Salto

Fuente: Mapa de Zonificación Primaria del Imeplan

Claudia Sheinbaum proyecta construir un millón de hogares asequibles en todo el país. EFE/Presidencia de México

Beneficios de este tipo de vivienda

Acceso a viviendas asequibles: El programa ofrece viviendas de bajo costo, con precios entre 700 mil y un millón 200 mil pesos, facilitando el acceso a la propiedad para personas con ingresos bajos o moderados.

Infraestructura urbana existente: Las zonas seleccionadas cuentan con servicios públicos esenciales como transporte, escuelas, mercados y hospitales cercanos, lo cual reduce costos de instalación y mejora la calidad de vida de los residentes.

Planeación urbana policéntrica: La estrategia de impulsar áreas con infraestructura previa promueve el desarrollo de comunidades autosuficientes y bien integradas, evitando la expansión urbana desorganizada.

Impulso a la economía local: La creación de zonas urbanas habitacionales incentiva la inversión en comercio y servicios locales, lo que fortalece las economías de los municipios involucrados.

Sustentabilidad y equidad: El desarrollo de áreas urbanizables con infraestructura consolidada promueve una ciudad más compacta y sustentable, reduciendo la presión en la periferia y evitando que las familias deban mudarse lejos de sus trabajos.

Mejora de la calidad de vida: Al contar con acceso cercano a servicios y transporte público, las familias experimentan una mayor calidad de vida y reducción en los tiempos de desplazamiento.

Desarrollo económico regional: Con la creación de vivienda y posible incorporación de centros de trabajo cercanos, se fomenta el crecimiento económico y la creación de empleos en las zonas beneficiadas.

Colaboración entre niveles de gobierno: La alineación de planes municipales, estatales y federales garantiza que los proyectos de vivienda estén respaldados por una visión unificada, maximizando el impacto del programa.

Acceso para no derechohabientes: La inclusión de viviendas para no derechohabientes representa una oportunidad para personas que no cotizan en el Infonavit o el IMSS, brindándoles la posibilidad de tener una vivienda propia.