A los tacos más baratos de Guadalajara pegó también la inflación. Los tacos de cabeza que costaron a dos pesos durante 15 años, ahora cuestan tres pesos.

Se ubican en el Mercado San Juan de Dios, son famosos por su costo, pero a causa del alza en el precio de la carne y la tortilla los tuvieron que aumentar.

"Nos han dicho que ¿qué pasó? Que de la noche a la mañana, pero tuvimos que hacerlo", compartió uno de los trabajadores del lugar.

Sin embargo, los clientes siguen consumiendo a pesar del aumento.

Por ejemplo, Miguel Ibarra quien trabaja en la zona y va al lugar cada una o dos semanas desde hace siete años, señaló que "está bien, porque todo está bien caro, sube la carne, está bien".

Mario Navarro, quien acude con su familia una o dos veces a la semana, coincidió.

"Como quiera es aceptable. No me sorprendió mucho, de hecho me sorprendía más que estuvieran tan baratos. Me parece que siguen económicos y de acuerdo a la inflación", añadió.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al corte de junio, la inflación anual de las taquerías, loncherías, fondas y torterías es de 11%.

La carne, por ejemplo, ha tenido 15 meses consecutivos en aumento. En un año, subió 19%. Mientras que las tortillas, tuvieron otro aumento a principios de año.

Pero también subieron los suplementos, como la cebolla que aumentó 72 por ciento.

LEE TAMBIÉN: Anuncian nueva alza en precios de la tortilla para la siguiente semana

OF