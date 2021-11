Indagan a director de CECYTEJ por meter a familiares a nómina

Porque metió a familiares en la nómina, quienes a decir de los trabajadores los amedrentan y amenazan, ya investigan al director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco (CECYTEJ), Braulio Vázquez.

En una carta que circula en redes sociales, dirigida al gobernador del Estado y a las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco, trabajadores de la institución señalaron diversas anomalías, como que, a cambio de comprar unos libros a una empresa con dinero del Colegio, le dieron un viaje a Grecia.

¡Putazo al puto! Ya era hora @brauliovazquez , por favor señor gobernador @EnriqueAlfaroR haga caso, que ya no podemos con tanta impunidad respaldada por su secretario @JCFloresMiramon y por @AlejandroLuthe el @CECYTEJ_OFICIAL no aguanta más. pic.twitter.com/hcFB2p9RIi — Lupita González (@Lalupegonz) November 18, 2021

También afirmaron que puso a gente de su familia y amigos en diversos puestos de trabajo sin contar con la escolaridad y conocimientos requeridos, además de que les ha dado ascensos y sueldos más altos. Mientras que ellos han amenazado y amedrentado a quienes intentan acusarlos.

A su vez, también acusaron a la directora académica, Claudia Andromaca, de beneficiar a sus amigos para ponerlos como docentes temporales, así como dar las respuestas de exámenes para directores a sus amigas.

Además, en un audio que circula de Vázquez Martínez, dice que "llegué a un acuerdo con un trabajador, no es que fuera ilegal pero no era muy apegado a la ley, no era nada sucio ni nada, para ver cómo le hacíamos para poderle pagar sin que trabajara y le hice una propuesta".

Ante ello, Alejandro Luthe Ríos, subsecretario de Educación Media Superior de la SEJ, afirmó que, por órdenes del secretario Juan Carlos Flores Miramontes, se investiga cada punto y persona mencionada en la carta con el fin de confirmar y sancionar o descartar las acusaciones.

"El primer paso es una investigación en el órgano de control interno, después ellos saben si escalarlos. Las consecuencias serán las que determine la autoridad, no sé cuáles podrían ser", afirmó.

Añadió que cuando se hace una denuncia, ya sea de manera física o, como en este caso, mediante redes sociales o algún espacio periodístico, se turna de inmediato para hacer la investigación correspondiente y tomar una decisión al respecto.

GC