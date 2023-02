La temporada de incendios inició con todo en Jalisco. Una de las primeras afectaciones de las llamas fue en el bosque de La Primavera, con un siniestro que duró más de 15 horas a principios de la semana y arrasó con alrededor de 100 hectáreas. Fue controlado en el paraje Latillas, en el municipio de Tala, con el apoyo de 100 bomberos de los tres órdenes de Gobierno y la asociación “Selva Negra”, así como 21 vehículos, entre pipas de agua y motobombas.

El Reporte Semanal de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) revela que Jalisco lidera las Entidades con mayor número de superficie afectada en este año, con tres mil 146 hectáreas dañadas y 88 eventos.

Algunos de los siniestros que arrasaron con áreas boscosas en el Estado ocurrieron en zonas protegidas, como La Primavera, el Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos y el Bosque Mágico El Palomar.

A nivel nacional ya se han registrado 500 incendios desde el inicio del año. La Ciudad de México es el Estado con mayor número de quemas, con 102 incendios y una pérdida de 297 hectáreas de vegetación. En este indicador, Jalisco es segundo lugar.

Estados con más incendios en 2023 Ciudad de México 102 Jalisco 88 Puebla 56 Estado de México 50 Veracruz 37 Michoacán 36 Tlaxcala 29 Chiapas 15 Hidalgo 13 Guerrero 11

Estados más afectados por hectáreas en 2023 Jalisco 3,146.80 Chihuahua 1,895.90 Oaxaca 1,431.37 Guerrero 745.90 Michoacán 600.83 México 401.94 Zacatecas 380.93 Ciudad de México 297.39 Puebla 262.00 Tabasco 159.00

Crecen los incendios forestales; prevén un año seco en Jalisco

En Jalisco hay condiciones climáticas atípicas, ya que por tercer año consecutivo hay presencia del patrón meteorológico conocido como “La Niña”, que proyecta un panorama adverso, donde se espera un año seco, con altas temperaturas y poca humedad, según autoridades estatales.

Debido a lo anterior, la temporada de incendios forestales inició de manera temprana, lo que tendrá como consecuencia un impacto poco favorable en la calidad del aire, debido a la presencia de siniestros al inicio de la primavera.

Para Jalisco, el escenario se potencia debido a su gran cobertura boscosa, ya que tiene una superficie de 7.8 millones de hectáreas, de las cuales, 56% mantienen cobertura forestal, y debido a su posición geográfica y el aumento de las temperaturas, se incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el 2023, 91% de los municipios de Jalisco presentan algún grado de afectación por sequía, situación que agrava la presencia de incendios más severos.

Al corte del 16 de febrero del presente año, se registraron 88 incendios forestales (con afectación de tres mil 146 hectáreas), mientras que en 2022 para esa misma fecha se tenía el registro de 43 incendios forestales (con 449 hectáreas de afectación).

Ante las condiciones climatológicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco exhortó a la ciudadanía a prevenir incendios forestales o de interfaz urbano-forestal, al no acumular combustible fósil en sus terrenos, especialmente si viven en zonas boscosas, no tirar nunca colillas de cigarro o residuos a pie de carretera o en zonas forestales, no realizar fogatas o utilizar el fuego dentro de áreas naturales.

En el caso del sector agrícola, está prohibida la quema agropecuarias en el Área Metropolitana de Guadalajara y restringida en municipios al interior del Estado, por lo que deben programar sus quemas en coordinación con sus Ayuntamientos.

Preparados ante situaciones complicadas durante el estiaje

Ante un panorama complejo con el inicio adelantado de la temporada de estiaje, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco inició desde los primeros días de enero con acciones preventivas para evitar la incidencia de incendios en la entidad con rehabilitaciones de caminos forestales y quemas en derecho de vía.

Algunos de los municipios que han sido intervenidos con la rehabilitación de helipistas, manejo de combustible, limpieza de hierba y maleza, así como renovaciones de brechas cortafuegos son Atenguillo, Ayotlán, Etzatlán, Mixtlán, Poncitlán, Tapalpa, Tuxpan y Tecalitlán, entre otros.

GUÍA

Saldo rojo en 2022

En 2022, Jalisco cerró el año como la segunda Entidad federativa con mayor número de incendios forestales, con 935 siniestros y una afectación de 82 mil 722 hectáreas.

De las hectáreas afectadas, 60 mil 643 correspondían a superficie herbácea, mil 984.97 a arbolado adulto y renuevo, y 20 mil 093.37 a vegetación arbustiva.

Jalisco se posicionó como el Estado con mayor número de incendios forestales en vegetación sensible al fuego con 209 conflagraciones.

Para sofocar los incendios durante el 2022, se desplegaron 25 mil 691 servidores públicos de diferentes corporaciones, el grueso, ocho mil 774 del Gobierno del Estado; tres mil 301 de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); tres mil 201 personal de ayuntamientos; dos mil 738 de las corporaciones municipales de Protección Civil y Bomberos; además de dos mil 607 voluntarios.

Las posibles causales de los incendios, según la Conafor, fueron actividades ilícitas, agrícolas, pecuarias, fogatas, fumadores y de origen natural.