Para el gobernador de Jalisco, el que las y los legisladores federales hayan aprobado la adhesión del IMSS al programa del INSABI bajo el modelo IMSSS-Bienestar era “la crónica de una muerte anunciada”, pues dijo, desde un inicio el programa estuvo mal planteado y “siempre estuvo destinado al fracaso”.

Para él, que Jalisco no se hubiera sumado, desde un inicio, este sistema de salud, pese a diversas críticas, “permitió no fallarle a la población jalisciense”.

“Pedí ya un análisis del dictamen, porque no lo he visto completo. Lo que sabemos es que desaparece el INSABI, pero no hemos leído los detalles del qué implica esta desaparición. Vamos a esperarlo y yo espero en los próximos días tener una información más formal al respecto”, dijo el mandatario estatal.

Añadió que pese a lo que ocurra Jalisco no se estará sumando y que se mantendrá la autonomía estatal, pero estableciendo las bases de cómo se podrá operar en coordinación federal como ocurrió cuando la Entidad no se sumó al ahora exinto sistema de salud.

“No sumarse al INSABI no significaba que no hubiera una relación institucional. Será lo mismo con IMSS Bienestar, pero Jalisco se mantiene en la decisión de mantener su autonomía. El recurso no es impedimento, vamos a revisar los términos del dictamen, pero por lo pronto no identificamos alguna afectación presupuestal por mantener esta decisión”, dijo.

Respecto de la operación en Jalisco de la primera unidad de salud de acceso universal, inaugurada en Arandas en enero pasado, que estaría operando con el modelo propuesto federalmente, señaló que se trata de un sistema único que permite que cualquier persona pueda recibir atención sin importan si cuenta o no con seguridad social, pero que esto no significa que esté adherido al IMSS-Bienestar.

En lo general y respecto de lo hecho por las y los legisladores federales en el Congreso de la Unión, donde se aprobaron varias reformas “al vapor”, el mandatario lamentó el descontrol que hubo en la sesión que calificó como “atropellada”, pues no se sabía qué se iba a votar y qué no, pero está en espera de que se le entregue un análisis general para determinar las implicaciones que tendrán para Jalisco.