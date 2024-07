IEPC afirma que no hubo anomalías en la elección; se dice listo para proceder al recuento si lo ordena el TEEJ

Este domingo, el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) se dio por enterado de la notificación hecha por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, el cual ordenó invalidar la resolución del Tribunal Estatal local para recontar los votos de la elección por la alcaldía de Guadalajara.

En sesión extraordinaria, el Pleno informó de la notificación que invalidó el proceso al cual se sometería el IEPC para recontar nuevamente los votos de al menos 865 casillas de la votación por el Ayuntamiento tapatío, que no habían sido recontadas en los procesos previos.

De acuerdo con la consejera del IEPC, la presidenta Paula Ramírez Höhne, el Instituto se encuentra listo de cualquier disposición nueva que ordene el Tribunal Electoral Estatal tras el ordenamiento de la Sala Guadalajara de su homólogo federal y los paquetes permanecen en resguardo, listos para el recuento.

En conjunto con la representante jurídica del IEPC, Catalina Moreno Trillo, se explicó que a partir de este ordenamiento el Tribunal Local Estatal tiene hasta seis días para volver a sesionar y determinar el sitio donde se puedan recontar los sufragios de los paquetes señalados.

“El incidente del nuevo escrutinio incómputo está regulado en el Código Común Recuento en sede jurisdiccional. Ese fue uno de los motivos por los que la Sala Regional Guadalajara revocó la resolución del IEPC, y uno de los lineamientos que dan los efectos de esta sentencia es que para el caso de posibles incidentes de recuento el Tribunal (local) deberá analizar en su caso si se cumplen las causales previstas en la ley, pero además que deberá ser él quien organice y conduzca en su caso el recuento, pudiendo apoyarse logísticamente y operativamente con el personal del Instituto por lo que implica la dinámica a la que nosotros estamos más acostumbrados por las sesiones de cómputo, pero sí es en sede jurisdiccional (donde esto se lleve a cabo)”, explicó Moreno Trillo.

Sin embargo, y aunque será decisión del Tribunal local del Estado, no quiere decir que los paquetes deban viajar al Tribunal Federal, sino que pudieran recontarse en la misma Sala Regional de Guadalajara, tal como ocurrió con la elección de Campeche durante la contingencia ocasionada por el Covid-19, cuando los votos se recontaron en la misma entidad.

La representante jurídico añadió que incluso podrían recontarse en el mismo IEPC, pero conducidos y observados por el Tribunal Estatal. También debe considerarse el recuento de los 59 paquetes que habían figurado en ceros por no contar con la debida acta en el momento de la firma de todos los partidos políticos, aunque esto no significa que los paquetes no contengan ningún voto.

La consejera presidenta insistió en que no hubo anomalías es en proceso electoral, sino que se trata de circunstancias naturales del proceso, ya que todo puede ser acreditado y revisado en el momento y en las condiciones en que lo determine el Tribunal Local una vez que vuelva a sesionar.

 

“Estas no son irregularidades, son circunstancias que ocurren durante el proceso. Y lo hemos también comunicado respecto de la documentación que no fue contabilizada en las sesiones de cómputos municipales y distritales, se debió a que esta documentación fue confundida en los paquetes electorales que se integraron en las propias casillas, que tenemos un protocolo para trasladar esta documentación y que estos protocolos no se pudieron instrumentar por las circunstancias en que vivimos los cómputos y los recuentos”, dijo la consejera presidenta.

“Esa documentación está, está perfectamente identificada, ha sido custodiada por la autoridad electoral en todo momento, es lo que hemos estado acreditando documentalmente ante los distintos jueces”, añadió Ramírez Höhne.

Hasta el momento, el Tribunal Electoral del Estado no ha informado cuándo volverá a sesionar nuevamente para poder dar una nueva resolución al recuento, motivado por el partido Movimiento Ciudadano, y cuya determinación fue impugnada por José María “Chema” Martínez (contendiente por la alcaldía tapatía por Morena), en el recurso SG-JDC-488/2024 por considerar que el IEPC “no podía ser juez y parte” del recuento, pues es está la autoridad señalada.

