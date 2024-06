Ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco sesionó para validar la integración del Congreso de Jalisco para la LXIV Legislatura, donde la mayoría de las diputaciones se asignaron a la coalición de Morena, Partido del Trabajo, Verde, Futuro y Hagamos.

Durante la sesión desarrollada se determinó que Morena y aliados sumarán 19 diputaciones, Movimiento Ciudadano tendrá 11, el PAN contará con cinco y el PRI con tres; esto de forma preliminar.

Pablo Lemus Navarro se enfrentará a un Gobierno donde no tendrá el apoyo de la mayoría de las diputaciones, lo cual representa que para impulsar cualquier iniciativa de ley o de reforma, los diputados que representa Movimiento Ciudadano deberán emprender las negociaciones debidas que les permitan aprobar la mayoría que se necesita para ello.

Al respecto el gobernador electo, Pablo Lemus, defendió que Movimiento Ciudadano por sí mismo obtuvo la mayoría de las diputaciones “sin considerar las alianzas” gracias al alto número de votos recibidos en la elección del pasado 2 de junio. Sin embargo, acentuó, en pleno respeto a la decisión de la ciudadanía que salió a votar, la coordinación y el diálogo se mantendrá también con las distintas fracciones y partidos, pues de lo que se trata es de generar consensos en favor de los jaliscienses. “En la parte legislativa, los jaliscienses decidieron elegir con otros colores y hay que respetarlo. También así será con nuestros senadores de la República, voy a dialogar con ellos para que lleven la representación de Jalisco a la máxima tribuna del país, también con nuestros diputados federales de todos los partidos políticos, porque necesito que me ayuden a conseguir, por ejemplo, más recursos para infraestructura para Jalisco, independientemente de su filiación partidista”.

El politólogo Sandro Arreola consideró que esta situación revelará una nueva faceta para el gobernador electo, pues nunca había enfrentado una situación similar. “Esto lo mantenía siempre en un perfil de administrador, de alguien que comunicaba bien, que gobernaba bien. Pero ahora con la composición del Congreso estatal como se prevé que quede, sin que tenga una mayoría, sin duda lo pondrá a prueba como un negociador”, señaló el especialista.

Además, explicó que en la Legislatura actual no se habían encontrado figuras con un arraigo tan fuerte a Morena y al proyecto de la “Cuarta Transformación”, lo cual permitió que el actual Gobierno lograra que los acuerdos resultaran a su favor. “Sin embargo, a la próxima legislatura llegan perfiles con mucho más arraigo a la Cuarta Transformación”, manifestó Sandro Arreola.

EL INFORMADOR/ Archivo

Por falta de votos pierden registro Hagamos y Futuro

Aunque intentaron sobrevivir sumándose a la “Mega alianza” conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el Proceso Electoral 2023-2024, los partidos de reciente formación, Hagamos y Futuro, que recibieron su registro por el IEPC formalmente en septiembre de 2020, se quedarán sin registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, una plataforma constituida puede mantener su registro oficial ante las autoridades electorales, y con ello recibir recursos públicos para su operación, siempre y cuando hubieran obtenido al menos el 3% de los votos totales recibidos en la última elección para diputaciones locales.

Sin embargo, tras los comicios del pasado 2 de junio ni Hagamos ni Futuro lograron llegar al 3% de la votación en este sentido, pues de acuerdo con los resultados preliminares del Programa Electoral de Resultados Preliminares del IEPC, sólo consiguieron el 2.5% y 2.1%, respectivamente. Tampoco lograron llegar al 3% en las elecciones por la gubernatura.

Ante su probable desaparición, a menos de cuatro años de haber sido formado, Hagamos, estaría dejando sin partido a alrededor de 26 mil personas afiliadas, y Futuro a otras 16 mil, según los registros presentados por dichas agrupaciones políticas.

Diego Alberto Hernández, representante de Hagamos en el Pleno del IEPC, no contempla la desaparición de su partido, ya que faltan algunas etapas en el proceso electoral oficial.

“Desde el partido no se ha previsto esa posibilidad, todavía faltan algunas etapas como las impugnaciones o, incluso, el finalizar con algunos cómputos, como el de munícipes, de donde podemos obtener el porcentaje mínimo para mantenernos con registro”, afirmó.

Por su parte, el representante de Futuro, Mario Silva, afirmó que las votaciones para elecciones municipales aún no determinan los porcentajes para cada partido: “Además, derivado de distintas impugnaciones que habrá en el proceso electoral, van a modificarse el número total de votos de la elección, por lo cual aún no hay una determinación clara respecto de si se alcanza el 3% requerido por ley o no. Todavía no está definida esa situación”.

El que pasó de panzazo una vez más fue el Partido Verde Ecologista de México que, en el caso de Jalisco, según los conteos preliminares, alcanzó el 4.6% de los votos.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) no pudieron recuperar votos en los pasados comicios. El PRD sólo alcanzó a obtener el 0.75% de los sufragios, mientras que el PT consiguió el dos por ciento.

A menos de cuatro años de haber sido formado, Hagamos dejaría sin partido a 26 mil afiliados. EL INFORMADOR/ Archivo

CT