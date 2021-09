“Hospitalización por coronavirus me costó 400 mil pesos”

José Francisco Ruelas, quien trabaja en la administración pública, comenzó a sentirse mal el 9 de octubre pasado y creyó “que era algo pasajero”. Aunque no perdió el olfato ni el gusto, el cansancio que sentía, el enrojecimiento en los ojos y la baja en su oxigenación lo llevaron a hacerse la prueba de COVID-19, la cual que salió positiva.

Decidió no internarse en un hospital pese a recomendación de su médico del IMSS y prefirió permanecer en casa acompañado de oxígeno. Sin embargo, el siguiente fin de semana, tras varios días de ver que empeoraba, sus hermanos lo llevaron a un nosocomio privado donde no mejoró en dos semanas.

“Ya no pudimos más con los gastos. El día me salía en casi 30 mil pesos. Yo veía que los últimos días ya no me hacían nada, veía que no avanzaba nada y se decidió el darme de alta. Las dos semanas que estuve internado por COVID-19 costaron 400 mil pesos; todavía le debo a mis hermanos”, contó Francisco.

Al volver a casa su esposa ya había contactado al médico homeópata Alfredo Arias, quien le sugirió que tomara el tratamiento homeopático Espvid 19 y él accedió. En 10 días, dijo, comenzó a sentirse mejor, aunque acompañado del oxígeno todavía otros 20 días. A finales de diciembre fue dado de alta y siguió con el tratamiento a manera de prevención.

“Fue una experiencia muy horrible el estar en el hospital, más que estás incomunicado. Yo era el segundo de la entrada y escuchaba que todo el día entraban y salían las camillas. Está uno lleno de miedo, de pánico, y el doctor no me decía nada”, contó.

Aunque Francisco aún tiene daño pulmonar y, por ejemplo, al subir una escalera se fatiga, ha logrado salir adelante y regresar a su vida normal.

