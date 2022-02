Hagamos urge transparencia en montos de la deuda pública de Jalisco

Integrantes del partido Hagamos exigieron al Gobierno del Estado transparencia en los montos y el manejo de la deuda pública de la actual administración.

“Está documentado un subejercicio de casi seis mil millones de pesos en áreas como la salud y la seguridad"

“Está documentado un subejercicio de casi seis mil millones de pesos en áreas tan estratégicas como la salud y la seguridad, entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Exigimos a la brevedad el gasto de centavo por centavo y qué se está haciendo con el uso de ese dinero. Es inadmisible el subejercicio en lo público, eso quiere decir que no se está planeando bien y no se está ejecutando adecuadamente”, expresó el presidente del partido. Gutiérrez Guízar.

Añadió que preocupa la poca rendición de cuentas y opacidad en las explicaciones: “No se rinden cuentas de los recursos, de un crédito que nunca se explicó y que no ha quedado claro en qué se ha gastado y cómo se ha ejecutado y cuál fue el verdadero impacto para combatir la crisis provocada por la pandemia”, aseguró.

La Coordinadora de Hagamos en el Congreso, Mara Robles, señaló que es necesario hacer evaluaciones sobre la deuda contratada y aprovechar que un grupo de ciudadanos y empresarios fueron encargados de dar seguimiento a la deuda contratada por el Gobierno del Estado, para que se les invite a presentar sus conclusiones, pero también hacer una reforma legal para volver más certero el proceso de endeudamiento público y que requiera de la autorización de las dos terceras partes del Congreso para la contratación de deuda, aún la de corto plazo.

“Es histórico, como dice el gobernador, el número de créditos que se han pedido y la poca transparencia"

Por su parte, el diputado Enrique Velázquez González manifestó que cada que citan al secretario de Finanzas niega los créditos.

“Es histórico, como dice el gobernador, el número de créditos que se han pedido y la poca transparencia, este gobierno ha tenido dinero como ninguno por la deuda contraída y el incremento del 11 por ciento. Queremos que se explique el correcto ejercicio del recurso, ya que en los municipios no llega el dinero, ni la obra pública, se van a pagar intereses por un crédito malo y caro”, dijo.

Finalmente, Tonatiuh Bravo, regidor de Guadalajara, llamó al Congreso del Estado a realizar una investigación exhaustiva sobre los créditos quirografarios solicitados por el Ejecutivo, así como del subejercicio presupuestal.

JM