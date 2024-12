El oficial de la Guardia Nacional asesinado en Zapotlanejo la madrugada de hoy es hijo de un agente de seguridad del gobernador Pablo Lemus Navarro, confirmó esta tarde el mandatario.

“Es algo que me puede mucho, él era hijo de un elemento de seguridad de mi equipo de trabajo y este me pega doble, me pega doble y la verdad es que estoy muy conmovido. Voy a recibir a su papá ahora llegando a Guadalajara” , dijo el mandatario

El gobernador informó que el Gobierno del Estado pagará una indemnización a la familia de este joven.

“Todas estas acciones que ustedes ven es porque estamos trabajando, porque estamos apretando y evidentemente es una reacción y nosotros le vamos a atorar al máximo”, sostuvo.

Saldo de un oficial fallecido dejó una agresión en contra de elementos de la Guardia Nacional ocurrida durante la madrugada de este viernes en el municipio de Zapotlanejo.

Los hechos fueron reportados en calles de la colonia San Francisco, de aquel municipio.

Presuntamente, los oficiales fueron sorprendidos por los civiles armados, quienes aparentemente viajaban en camionetas de alta gama, agrediéndolos mientras realizaban un recorrido de vigilancia.

Personal de la Guardia Nacional confirma a un elemento fallecido y otro herido en estado grave de salud, mientras que no hay reporte de personas detenidas por el hecho.

En el punto del enfrentamiento fue desplegado personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para tratar de localizar a los agresores.

