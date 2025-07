Guadalajara tiene que cumplir con su responsabilidad: Carlos Lomelí

El Senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, denunció la represión injustificada que emprendió el Gobierno Municipal en Guadalajara en contra mujeres y hombres dedicados a recolectar basura.

Señaló que las administraciones municipales no invirtieron en drenajes pluviales, en plantas de separación ni en un plan integral para manejar los residuos de la ciudad.

“No podemos permitir que, con la excusa de “ordenar” el manejo de los residuos, se pisotee su derecho al trabajo digno, ni el derecho colectivo a un ambiente sano. El problema real no está en quienes reciclan, sino en la infraestructura insuficiente y abandonada que durante años el gobierno municipal de Movimiento Ciudadano se negó a atender", precisó.

Lomelí recordó que como regidor de Guadalajara promovió un juicio de lesividad para detener los abusos y negocios turbios en el manejo de la basura, y criticó que el gobierno de Movimiento Ciudadano culpe de su propio desorden a los recolectores y a la ciudadanía, "cuando la verdadera culpa está en su corrupción, su mal manejo y su doble discurso".

“Que no se equivoquen: el problema no es la gente, es su incapacidad para gobernar con honestidad y con respeto a los derechos humanos. A los naranjas les gusta patear el bote de los problemas, disfrazar negocios turbios de soluciones y luego colgarse medallas que no les corresponden, ya basta de engaños, háganse responsables de sus acciones y mal manejo de gobierno. No vamos a permitir que pretendan culpar a los más débiles, cuando la responsabilidad es de ustedes”, indicó el Senador.

Subrayó que las inundaciones, el desorden y el caos que azotan la ciudad cada temporal de lluvias no es culpa de los recolectores ni de la gente, sino el resultado directo de la propia negligencia de estos gobiernos, de años sin invertir, sin planificar con responsabilidad y sin pensar en el bienestar de la ciudadanía.

