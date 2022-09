Guadalajara conquista al presidente de Alemania durante gira por el país

Durante su visita a Jalisco, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, estuvieron en el corazón de Guadalajara. En compañía de Enrique Ibarra Pedroza, secretario General de Gobierno, y del alcalde tapatío, Pablo Lemus, el mandatario teutón y su delegación recorrieron puntos emblemáticos del Centro, lo cual, según dijo Lemus, lo dejó muy contento. “Se fue feliz, estaba encantado. Me decía: ‘Es que no me quiero ir, me quiero quedar otro rato’, pero ya el avión salía a Berlín. Fue una visita maravillosa”.

Autoridades dialogaron sobre distintas pruebas relacionadas con la movilidad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Acuerdan acciones en cultura y movilidad

Durante su gira en la capital del Estado, segunda ciudad visitada en su primera gira de trabajo a México, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el ayuntamiento Guadalajara lograron pactar planes cooperativos en materia de cultura y movilidad. El mandatario fue recibido por el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.

En la visita con el fin de reafirmar el interés en el país en un intercambio cultural, según comunicó la Embajada de Alemania en México, el presidente de Alemania y su esposa, Elke Büdenbender, acudieron a un centro de producción e investigación de un proveedor automovilístico alemán instaurado en la Entidad.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, el mandatario europeo sostuvo diálogos sobre innovación, educación, tecnología, medio ambiente y cultura con algunos secretarios de Estado, con el fin de afianzar los lazos entre Jalisco y Alemania, y de encontrar, a través de soluciones innovadoras, maneras de resolver los problemas que aquejan a las poblaciones e implementar procesos que cuiden al medio ambiente.

Empresarios tuvieron un acercamiento para hablar sobre innovación, sustentabilidad, competitividad y transformación digital.

De acuerdo con la Embajada Alemana, el presidente asistió a Guadalajara para “obtener una impresión de la ciudad como Capital Mundial del Libro 2022”.

Al respecto el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, dijo que el mandatario se llevó “una muy buena impresión al respecto”, con el acuerdo de un compromiso para que la delegación alemana pueda exponer su literatura no solamente en el marco de este nombramiento, sino también dentro de la próxima Feria Internacional del Libro.

A la par, se estaría invitando a México y particularmente a Jalisco, a exponer dentro de la Feria del Libro de Fráncfort, la más grande del mundo, con lo que se abre la puerta para que editoriales independientes locales puedan exponer sus letras en aquella parte del continente.

El presidente de Alemania (derecha), disfrutó de un concierto en el Teatro Degollado. EL INFORMADOR/A. Camacho

Visitan sitios emblemáticos

Durante esta visita histórica para Guadalajara, el Presidente de Alemania, su esposa y la delegación que lo acompañaba, en conjunto con las autoridades locales, recorrieron distintos puntos emblemáticos del Centro Histórico, además del Palacio de Gobierno.

Tras dialogar con las autoridades tapatías en la Plaza de Armas, cuyo kiosco construido en París fue un regalo de Porfirio Díaz, caminaron hasta la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la Plaza Universidad.

Luego de ello visitaron la Catedral Metropolitana de Guadalajara, para después dirigirse al Teatro Degollado, donde le contaron la leyenda del águila y su cadena. Al terminar el recorrido interno se tomaron la tradicional fotografía al exterior del recinto.

“Él me hacía mucha referencia a temas históricos, me preguntaba de qué año era la Catedral, el Teatro Degollado, en qué año había vivido José Clemente Orozco y le fuimos abriendo poco a poco los espectaculares lugares que tenemos en Guadalajara”, dijo el alcalde Pablo Lemus Navarro.

Después de esto se dirigieron al Museo Cabañas, donde la directora de orquesta, Alondra de la Parra, ofreció un concierto para deleitar a las autoridades y a la delegación. “Fue una fusión de música alemana y mexicana, escuchamos desde canciones de Agustín Lara, tocó danzón y cerraron extraordinario con México Lindo Querido. Fue muy, muy bonito, yo me lo llevo en el corazón”, expresó Lemus Navarro.

El alcalde Pablo Lemus acompañó al mandatario alemán. EL INFORMADOR/A. Camacho

PERFIL

¿Quién es Frank-Walter Steinmeier?

Frank-Walter Steinmeier es un político alemán del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD por sus siglas en inglés). Es presidente de la República Federal de Alemania desde el 19 de marzo de 2017. Tiene al menos dos décadas en el primer plano de la política germana.

Fue ayudante, confidente y estratega imprescindible de Gerhard Schröder, al que sirvió durante 14 años, primero en el gobierno regional de Baja Sajonia y luego como su jefe de gabinete en la Cancillería Federal. Junto con otros especialistas del ala conservadora del SPD, diseñó la Agenda 2010, el polémico paquete de reformas estructurales que flexibilizaron el mercado laboral y puso las bases para la actual fortaleza financiera de Alemania. Desde 2005 hasta 2009, y nuevamente de 2013 a 2017, fue ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, y de 2007 a 2009 también vicecanciller de Alemania. El 7 de septiembre de 2008 fue nombrado candidato a canciller de Alemania por el SPD para las elecciones de 2009, enfrentándose a Angela Merkel, sin embargo no obtuvo éxito en aquella ocasión.

También acude a Palacio Nacional

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió el pasado martes con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, con el cual, trató temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz.

"Fue muy importante el encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, su esposa Elke Büdenbender y acompañantes del sector público y privado. Tratamos temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz", precisó el mandatario, al referirse a la reunión que tuvo con Steinmeier en Palacio Nacional, en el marco de la visita del jefe de Estado alemán, quien estuvo en México desde el 19 de septiembre y hasta ayer. Desde 2011 no se daba una visita de Estado por parte de un presidente de Alemania a México. El canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo presente en el encuentro de trabajo, afirmó en su cuenta de Twitter que hubo “un muy cordial intercambio” en la conversación entre ambos mandatarios.

De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía mexicana, Alemania fue el sexto socio comercial más importante para México en la primera mitad de 2022, con una participación del 2.6%, del total de la inversión extranjera directa que se recibió en el país en este lapso (27 mil 511.6 millones de dólares).