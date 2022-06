Guadalajara: Tras instalación de cámaras, detienen a 14 por tirar bolsas de basura en Puntos Limpios

Luego de que fueran instaladas las 14 cámaras prometidas por el Ayuntamiento de Guadalajara para vigilar que ni la ciudadanía ni comerciantes dejen sus bolsas de basura en los Puntos Limpios del municipio, suman ya 14 personas detenidas por llevar a cabo estos hechos.

Así lo dio a conocer hoy el alcalde tapatío, Pablo Lemus, quien aseguró que por tratarse de una falta administrativa, a ninguna de las personas aprehendidas se les ha cobrado alguna multa, sino que para dejarlas salir se les ha impuesto trabajo comunitario.

"Llevamos 14, pero vamos a seguir deteniendo personas. No estamos multando, estas personas que son detenidas son obligadas a pagar un servicio social y con eso salen libres, que se pongan a barrer. Eso es lo que estamos haciendo porque es la mejor forma de que la gente aprenda”, dijo el munícipe.

Lo anterior, puntualizó, porque el mantener limpia la ciudad no solo recae en el Ayuntamiento, sino también en la ciudadanía, ya que es su responsabilidad mantener su entorno en buenas condiciones, respetando el no tirar basura en las calles ni dejarla en espacios abiertos donde no se permite.

“Mientras pensemos que todos los problemas los tiene que resolver el gobierno no vamos a avanzar, los problemas se resuelven entre el gobierno y la sociedad, es la única forma. Y que el vecino que ve al de la puerta de enfrente tirando basura en la calle le diga 'no seas mugroso y sé responsable, levanta tus bolsas'. Tenemos muchos 'Ecolocos' personificados en la ciudad”, manifestó.

Lemus Navarro señaló también que no será necesario adquirir más cámaras para mantener supervisados los otros 184 Puntos Limpios, sino que será suficiente con las cámaras que maneja el C5 municipal.

Además, dijo, se tiene previsto reubicar al menos 10 Puntos Limpios que se encuentran en sitios de interés del municipio a petición de la ciudadanía, como el caso de los colonos de Chapalita, quienes pidieron retirarlos de la Glorieta por considerar que la gente ha aprovechado para tirar sus bolsas de basura “afeando” la zona debido a que se ve sucia la mayoría del tiempo.

“Estamos pensando incluso cambiarle el nombre a los Puntos limpios porque la gente los conceptualiza como un lugar para ir a tirar sus bolsas. Pero los Puntos Limpios son lugares de separación de desechos”, expresó el alcalde.

GC