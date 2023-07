En cuanto se realice la notificación, el ayuntamiento de Guadalajara atenderá la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, que obliga al municipio a la reinstalación del Antimonumento del 5J en el Paseo Alcalde. El alcalde, Pablo Lemus Navarro, afirmó que de momento desconoce los alcances del mandato, pero dijo, atenderán los puntos señalados por la autoridad judicial.

El martes, el citado juzgado otorgó la suspensión definitiva a tres colectivos para que la figura de tres metros de altura regrese a donde se colocó el pasado 5 de junio, frente a la Plaza de Armas. Esa misma noche, funcionarios identificados como trabajadores del Estado y del municipio, desoldaron y se llevaron la figura.

Organizaciones de la sociedad civil judicializaron el retiro y aunque en principio les negaron en dos ocasiones la suspensión provisional, al final se otorgó una definitiva. Se argumentó, por parte de la defensa de los colectivos, que el retiro del Antimonumento fue un acto de censura y violación a la libertad de expresión.

El edil expresó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha sido notificado y esperan que esto ocurra entre mañana y el viernes.

“Pregunté en la Oficialía de Partes y pregunté en Sindicatura si habíamos sido notificados de la resolución de este juez federal. Hasta antes de empezar esta sesión (12:00 horas) no habíamos sido notificados, por lo tanto no conozco los detalles en dicha suspensión definitiva”, expresó el alcalde Lemus.

La obra es un memorial para las víctimas de desaparición forzada del 5 de junio de 2020, durante una manifestación afuera de las instalaciones de la Fiscalía estatal.

Lemus expresó que la pieza se encuentra bajo resguardo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCJ), a quien se la solicitarán para cumplir con el mandato judicial.

“Hay que recordar el origen del retiro. Esto ocurre por una determinación de Protección Civil Estatal, porque no estaba bien fijada al suelo y estaba en una zona sobre el túnel de la Línea 3 del Tren Ligero. No fue una cosa de voluntad del Gobierno del Estado o nuestra, sino resguardar la seguridad de los paseantes de Paseo Alcalde. No hubo alevosía en contra de nadie, era una situación que estábamos obligados a cumplir por esta determinación de Protección Civil”, concluyó el alcalde de Guadalajara.

